Выдача паспортов РФ жителям Донбасса стала необходимостью – профессор из Германии (ФОТО)

Фото: Марина Сулименко / ЛИЦРешение о получении жителями ЛНР и ДНР гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке стало необходимостью. Об этом на встрече немецких политиков с представителями Федерации профсоюзов (ФП) ЛНР в Луганске заявил профессор из Германии, предприниматель, член национального форума представителей среднего предпринимательства Хеннинг Цоц."Я считаю, что решение о выдаче российских паспортов жителям Донбасса было принято с довольно практичной целью. Это была необходимость, потому что с паспортами ЛНР и ДНР, как мы знаем, невозможно далеко уехать", – отметил он."Это решение Российской Федерации упрощает многие вещи, поэтому я считаю его положительным. Я думаю, что невозможно игнорировать огромное количество людей, которые находятся практически в центре Европы. Это не приведет ни к каким хорошим последствиям", – подчеркнул Цоц.Профессор добавил, что жители Германии практически не владеют информацией о реальном положении дел в Донбассе."Официальные немецкие СМИ дают мало информации о событиях в Республиках. Нужно очень интересоваться и приложить определенные усилия, чтобы найти нужную информацию", – пояснил он.Президент России Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ, позволяющий жителям ЛНР и ДНР получить гражданство РФ в упрощенном порядке. Глава ЛНР Леонид Пасечник выразил благодарность России за это решение, а также поручил профильным министерствам создать необходимые условия для организации процесса приема документов от жителей ЛНР для последующей выдачи паспортов Российской Федерации. Первый пункт по приему документов от желающих вступить в гражданство РФ открылся в Луганске 6 мая. В настоящее время пункты приема документов на получение российских паспортов действуют во всех городах и районах Республики.МВД ЛНР в рамках совместного проекта с Министерством связи и массовых коммуникаций ЛНР запустило электронную очередь на оформление паспортов Республики и Российской Федерации и совместно с Минкомсвязи - call-центр для информирования жителей ЛНР о готовности паспорта РФ. Регистрация в электронной очереди на оформление паспортов ЛНР, Российской Федерации, а также на прохождение дактилоскопии доступны для жителей всех городов и районов Республики.Первая группа жителей ЛНР получила в упрощенном порядке российские паспорта 14 июня 2019 года. Глава МВД России Владимир Колокольцев сообщал, что по состоянию на декабрь 2019 года около 125 тыс. жителей ЛНР и ДНР уже получили гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке.04 февраля — Луганск