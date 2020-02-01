В лесу под Севастополем грибники нашли два десятка боеприпасов

« На место обнаружения направились специалисты инженерно-технической группы ОМОН «Беркут». Росгвардейцы идентифицировали находку как советские противотанковые гранаты времен Великой Отечественной войны в количестве 20 штук. Несмотря на следы коррозии, гранаты не утратили своих опасных качеств. Взрывотехники ОМОН во взаимодействии с саперами МЧС вывезли боеприпасы на полигон для последующей утилизации», – добавили в ведомстве.

В лесном массиве под Севастополем около поселка Сахарная головка грибники нашли два десятка ручных противотанковых гранат времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба главного управления Росгвардии по Республике Крым и Севастополю.Фото: Денис Михайленко