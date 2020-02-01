Сложные погодные условия ожидаются на территории Республики 5 и 6 февраля – МЧС ЛНР

Сложные погодные условия ожидаются на территории Республики днем 5 февраля и в течение суток 6 февраля. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"Днем 5 февраля и в течение суток 6 февраля в Луганске и по территории Республики ожидаются сложные погодные условия: осадки в виде дождя и снега, временами сильные; местами гололедные отложения, налипание мокрого снега; на дорогах гололедица, снежный накат. Днем 6 февраля усиление северо-восточного ветра до 15-20 м/с", - предупреждают синоптики.

Напомним, что при порывах ветра свыше 14 м/с и при видимости в тумане менее 500 Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение.

Налипание мокрого снега – это отложение мокрого снега на предметах и проводах, относится к опасным гидрометеорологическим явлениям. Наблюдается при переходных температурах воздуха от минус 1 до плюс 1 градуса. При больших диаметрах налипания возможны повреждения проводов. Для автотранспорта налипание мокрого снега на стеклах ухудшает видимость на автодорогах.

04 февраля — Луганск