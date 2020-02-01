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Глава ЛНР наградил народную артистку Украины Джульетту Якубович по случаю ее юбилея (ФОТО)

root Сегодня, 18:3023Новости
Глава ЛНР наградил народную артистку Украины Джульетту Якубович по случаю ее юбилея (ФОТО)

































Фото: Марина Сулименко / ЛИЦ
Глава ЛНР Леонид Пасечник своим указом наградил народную артистку Украины, певицу, профессора кафедры пения и дирижирования Института культуры и искусств (ИКИ) Луганского национального университета (ЛНУ) имени Тараса Шевченко Джульетту Якубович почетным знаком "От благодарного народа ЛНР". Об этом с концерта, состоявшегося в концертном зале Института культуры и искусств ЛНУ имени Шевченко передает корреспондент ЛИЦ.
В мероприятии, посвященном 85-летию артистки, который она отметила 1 февраля, приняли участие представители властей, коллеги из учреждений культуры Республики, выпускники и студенты профильных направлений луганских вузов.
Награду и приветственный адрес главы ЛНР виновнице торжества вручила руководитель администрации главы ЛНР Ольга Бас.
"Примите самые искренние и теплые поздравления по случаю вашего 85-летия! Позвольте в этот праздничный день выразить слова признательности за многогранный талант, который вы посвятили родной земле, за упорство и безграничную любовь к избранному делу, позволившие не просто достичь выдающихся успехов, но и оставить значительный след в истории Луганского края", - говорится в тексте поздравления главы ЛНР.
Пасечник пожелал имениннице крепкого здоровья и долгих лет счастливой жизни.
Глава Республики наградил Якубович почетным знаком "От благодарного народа ЛНР" "за высокое профессиональное мастерство, многолетний плодотворный труд, активную общественную деятельность, безграничную преданность профессии, значительный личный вклад в подготовку будущих специалистов в области культуры и искусства, а также в связи с 85-летием".
Заместитель председателя Народного Совета ЛНР, председатель республиканского комитета профсоюза работников образования и науки ЛНР Олег Коваль отметил, что имя певицы навсегда вписано в историю Луганщины.
"Мы все, жители Республики с огромным трепетом и большим уважением относимся к вашему творчеству, к тому наследию, которое вы даете нашей луганской земле. Вы воспитываете сегодня новую плеяду артистов, и каждый день своим упорным и таким важным трудом развиваете и прославляете нашу родную землю. Низкий поклон за ваш труд, и дай Бог, чтобы то творчество, которое вы дарите людям, вы дарили как можно дольше, и мы имели возможность им восхищаться", - пожелал он народной артистке.
Заместитель министра образования и науки ЛНР Ольга Жданова вручила профессору нагрудный знак ведомства "Почетный работник образования ЛНР.
Якубович также поздравили начальник управления образования администрации Луганска Валентина Кияшко, ректор ЛНУ Елена Трегубенко, глава администрации Краснодона и Краснодонского района Сергей Козенко, делегации Луганского академического украинского драматического театра на Оборонной во главе с его художественным руководителем, народным артистом Украины и ЛНР Михаилом Голубовичем, делегации Луганской академической филармонии, Луганского центра народного творчества (ЛЦНТ), общественные деятели, выпускники и студенты мастера.
Большим сюрпризом для Якубович стал подарок бывшего выпускника музыкального отделения Луганской государственной академии культуры и искусств (ЛГАКИ) имени Михаила Матусовского, а ныне скрипичного мастера и священника архимандрита Варфоломея. Он преподнес в дар певице скрипку авторской работы, которой дал имя "Джульетта".
В качестве подарка со сцены прозвучали вокальные произведения студентов ИКИ и солистов луганской филармонии.
В знак благодарности несколько классических произведений для своих гостей со сцены и исполнила и сама виновница торжества.
"Джульетту Антоновну можно назвать посланцем мира. Действительно, в Англии ее называют "украинским соловьем", во Франции "бриллиантом", в Италии "сеньоритой бельканто", молчаливые японцы в низком поклоне склонялись перед ее хрустальным голосом. Она объехала больше чем полмира, выступала в Болгарии, Венгрии, Германии, странах Балтии, Санкт-Петербурге, Москве, Средней Азии, Азербайджане, в Иране, конечно же, в любимой Армении. Ее приглашали на работу в Москву, Санкт-Петербург, Киев, но она осталась верной своей родной земле, поэтому она еще и большой патриот", - отметил общественный деятель и представитель луганского землячества в Москве Николай Запорожцев.
Якубович подчеркнула, что Луганщина для нее "очень много значит".
"Если я за столько лет, как приехала сюда из консерватории, никуда не двинулась - меня столицы приглашали! Луганщина – это мой дом! Я здесь осталась и останусь на всю жизнь!" – заверила певица.
Джульетта Антоновна Якубович (Кочарян) — народная артистка УССР (1978). С 1963 по 1992 гг. – солистка-вокалистка Луганской областной филармонии, почетный гражданин Луганска и Краснодона, почетный гражданин Луганщины. Ее имя занесено в "Золотую книгу Украины". Профессор Института культуры и искусств ЛНУ имени Тараса Шевченко, член Российской общественной академии голоса.
04 февраля — Луганск

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