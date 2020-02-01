Ученые из Германии обсудили со студентами ЛНУ современную политику европейских государств (ФОТО)

Ученые из Германии обсудили со студентами Луганского национального университета (ЛНУ) имени Тараса Шевченко современную политику европейских государств. Об этом сообщили в пресс-службе вуза."В ЛНУ имени Шевченко сегодня состоялась лекция немецких ученых "Современная политика европейских государств" для студентов вуза. Инициатором образовательного мероприятия выступила Федерация профсоюзов (ФП) ЛНР при поддержке международного отдела университета", – говорится в сообщении.Участниками встречи стали член Палаты депутатов Берлина от партии "Альтернатива для Германии", член комиссии по вопросам развития транспорта, охраны окружающей среды и климата, а также международной комиссии по правам человека Гуннар Линдеманн, предприниматель, член национального форума представителей среднего предпринимательства, профессор университета Хеннинг Цоц, предприниматель, заместитель председателя национального форума представителей среднего предпринимательства, член правления регионального отделения партии "Альтернатива для Германии" Фридрихсхайн-Кройцберга Рихард Гретцингер, преподаватели и студенты филологического факультета и Института истории, международных отношений и социально-политических наук, сотрудники ЛНУ имени Шевченко."Вопросы глобальной и европейской политики, актуальные проблемы состояния современной экологии обсуждались на английском, немецком и русском языках. Собравшиеся затронули злободневные темы, в том числе популярную в европейских странах акцию FridaysForFuture и феномен шведской школьницы, экологической активистки Греты Тунберг", – рассказали в вузе.В частности, Цоц в своем выступлении подчеркнул, что партия "Альтернатива для Германии", которую он представляет, осуждает санкционную политику Запада и прочие меры, усложняющие отношения с Российской Федерацией."Лекция была крайне познавательной и поможет мне в развитии моих профессиональных компетенций. Мы говорили о европейской политике с людьми, которые знают о ней не понаслышке, это очень важно",- отметил студент Института истории, международных отношений и социально-политических наук ЛНУ Артем Гребенкин.04 февраля — Луганск