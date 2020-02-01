В Украине с 10 февраля начнет действовать новый дорожный знак
Уже через несколько дней на украинских дорогах появится новый знак, включающий табличку с надписью «Зеленая волна». Что он будет значить?
С 10 февраля в Украине в силу вступит новый дорожный знак, пишет Час Пик .
В Центре организации дорожного движения сообщили, что знак будет представлен табличкой с надписью «Зеленая волна», к которой будет крепиться всем известный знак 5.30 «Рекомендованная скорость».
Что значит эта «Зеленая волна»? В СМИ шутливо подмечают, что знак не несет в себе никакого политического намека. Цель знака — подсказать водителю, где имеется возможность проехать по дороге, ловя на каждом светофоре при определенной скорости, указанной на 5.30, зеленый.
Этот знак будет очень полезен в больших городах, где трафик слишком интенсивен, помогая «разгрузить» проезжую часть.
Новости Украины - Сегодня, 18:13 127
С 10 февраля в Украине в силу вступит новый дорожный знак, пишет Час Пик .
В Центре организации дорожного движения сообщили, что знак будет представлен табличкой с надписью «Зеленая волна», к которой будет крепиться всем известный знак 5.30 «Рекомендованная скорость».
Что значит эта «Зеленая волна»? В СМИ шутливо подмечают, что знак не несет в себе никакого политического намека. Цель знака — подсказать водителю, где имеется возможность проехать по дороге, ловя на каждом светофоре при определенной скорости, указанной на 5.30, зеленый.
Этот знак будет очень полезен в больших городах, где трафик слишком интенсивен, помогая «разгрузить» проезжую часть.
Новости Украины - Сегодня, 18:13 127
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