Бунт парламентской зелени
Парламент великой нации провел решительное самообрезание своего количественного состава. Вместо 450 депутатов в новом составе Рады должно остаться 300 человек с мандатами. Это всего лишь первый шаг к внесению подобного изменения в Конституцию, и, вне всякого сомнения, ни хрена у «зеленых» не получится. Чисто пиаровская игра, направленная на укрепление падающего рейтинга Зеленского и подавление бунта в собственной фракции. Он пообещал во время выборов сократить численность Верховной Рады и как бы выполняет свое обещание. Одновременно как бы дает понять, что настроен серьезно и может объявить досрочные выборы.
Бросается в глаза тот факт, что теоретическое сокращение численности парламента стало возможно благодаря «Оппозиционной платформе». Только «зеленые» и «оппозиционеры» голосовали за явно популистский закон: 197 «слуг» и 35 «платформистов». Еще «за» были четыре внефракционных депутата, но два из них – те же «слуги народа», которые формально не являются членам парламентских группировок. Это спикер Разумков и его первый заместитель Стефанчук. Почему снюхались «медведчуковцы» и «зелень»? Интересный вопрос с простым ответом: подковерные договоренности. Понимаете, какое дело… Нельзя было спикеру Разумкову «обделаться» в очередной раз. Вопрос даже не в нем, а в абсолютном развале фракции «слуг народа», которая превратилась в какую-то неуправляемую группировку идиотов, озабоченных спариванием, разделом денежных потоков и дележом кресел во власти. «Слуги» постоянно попадают в какие-то скандалы: то с проститутками, то с собаками. Формальный глава фракции Давид Арахамия вообще не владеет ситуацией. Его откровенно херят и открыто посылают на отдельно стоящий орган прямо в партийном чате фракции. Несколько больших успехов добился глава Офиса президента Андрей Богдан. Он совершенно справедливо называет «слуг» с мандатами «сумасшедшими» и «му...ми», что позволяет ему трезво оценивать сложившуюся ситуацию. Но и он потерпел фиаско. В частности, с мобилизацией голосования по закону о приватизации земли. К тому же в последние несколько месяцев у Богдана перманентный конфликт с главным внешнеполитическим переговорщиком Зеленского – Андреем Ермаком. Последний претендует на место Богдана и пытается его «сбить» с помощью компромата, вбрасываемого через пул карманных «Телеграм-каналов».
История конфликта давняя и связана с дележом «оброка» с Кличко. Богдан сначала попытался решить вопрос кардинально, проведя досрочные выборы мэра столицы. Рассказал на прессухе о миллионах, которые ему предлагали «гонцы Виталика». Деньги глава офиса не взял. А вот Ермак с пониманием отнесся к просьбе «гонцов». По итогу он стал «смотрящим» от Офиса президента за Киевом со всеми вытекающими, точнее, притекающими потоками и последствиями. Короче, все сложно.
«Слуги народа» фактически остались без присмотра «старших товарищей» и начали стремительно разлагаться. Небольшая, но очень активная группировка «зеленых», связанная с Игорем Коломойским, объявила войну «соросятам», прошедшим в Раду под партийным флагом Зеленского. Была опубликована аудиозапись феерического совещания в кабинете премьера Гончарука, которая моментально срубила рейтинг как самого главы правительства, так и партии «Слуга народа». Были оперативно мобилизованы социологи-«проститутки», которые попытались отретушировать картину электоральной помойки. Получилось не очень.
Поскольку Леша Гончарук является символом соросовского управления Украиной, то срач внутри президентской фракции вышел на уровень эпических разборок. «Слуги Коломойского» очень профессионально, с помощью «Телеграм-каналов», держали взволнованную общественность в курсе внутрифракционных разборок, и в результате появился план укрощения «зеленых сумасшедших» из трех пунктов. Первый пункт: сокращение численности депутатов до 300-х человек. Или животных. На выбор. Это дает формальный повод объявить досрочные выборы. Второй: ликвидация мажоритарки и проведение выборов только на партийной основе. Такое положение зафиксировано в одном из пунктов конституционного закона о сокращении популяции парламентариев. Что это дает? Депутаты, прошедшие по списку, являются абсолютно ручными. Их можно в любой момент выгнать из Рады и завести туда других, более лояльных. Заодно очистить партию от «слуг Коломойского», которые, кстати, прошли именно по мажоритарным округам. Ну и пункт третий: под видом борьбы с дезинформацией запретить все «Телеграм-каналы». И заодно надеть на всех журналистов ошейники с бирочками, на которых выгравирован индекс лояльности того или иного представителя медиа к действующей власти.
План, согласитесь, прекрасный. Вот только срач во фракции «слуг» зашел так далеко, что пришлось договариваться о поддержке с «Оппоплатформой». Решение принято, однако по факту Офис президента и спикер очень некрасиво обделались. Только 197 «зеленых» проголосовали за инициативу президента. А их там 250 человек. Раскол? Да. Де-факто исчезло монопартийное большинство. Для окончательного принятия соответствующих изменений в Конституцию необходимо триста голосов. Их вообще набрать не реально. Следовательно, никакого сокращения депутатского корпуса и досрочных выборов в Раду не будет. Рейтинг президента падает, популярность его партии тает, как невыпавший снег. «Телеграм-каналы» «слуг Коломойского» каждый день стебутся над беспомощностью правительства и генпрокурора. Это, согласитесь, просто прекрасно.
Александр Зубченко
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