Бунт парламентской зелени

Парламент великой нации провел решительное самообрезание своего количественного состава. Вместо 450 депутатов в новом составе Рады должно остаться 300 человек с мандатами. Это всего лишь первый шаг к внесению подобного изменения в Конституцию, и, вне всякого сомнения, ни хрена у «зеленых» не получится. Чисто пиаровская игра, направленная на укрепление падающего рейтинга Зеленского и подавление бунта в собственной фракции. Он пообещал во время выборов сократить численность Верховной Рады и как бы выполняет свое обещание. Одновременно как бы дает понять, что настроен серьезно и может объявить досрочные выборы.Бросается в глаза тот факт, что теоретическое сокращение численности парламента стало возможно благодаря «Оппозиционной платформе». Только «зеленые» и «оппозиционеры» голосовали за явно популистский закон: 197 «слуг» и 35 «платформистов». Еще «за» были четыре внефракционных депутата, но два из них – те же «слуги народа», которые формально не являются членам парламентских группировок. Это спикер Разумков и его первый заместитель Стефанчук. Почему снюхались «медведчуковцы» и «зелень»? Интересный вопрос с простым ответом: подковерные договоренности. Понимаете, какое дело… Нельзя было спикеру Разумкову «обделаться» в очередной раз. Вопрос даже не в нем, а в абсолютном развале фракции «слуг народа», которая превратилась в какую-то неуправляемую группировку идиотов, озабоченных спариванием, разделом денежных потоков и дележом кресел во власти. «Слуги» постоянно попадают в какие-то скандалы: то с проститутками, то с собаками. Формальный глава фракции Давид Арахамия вообще не владеет ситуацией. Его откровенно херят и открыто посылают на отдельно стоящий орган прямо в партийном чате фракции. Несколько больших успехов добился глава Офиса президента Андрей Богдан. Он совершенно справедливо называет «слуг» с мандатами «сумасшедшими» и «му...ми», что позволяет ему трезво оценивать сложившуюся ситуацию. Но и он потерпел фиаско. В частности, с мобилизацией голосования по закону о приватизации земли. К тому же в последние несколько месяцев у Богдана перманентный конфликт с главным внешнеполитическим переговорщиком Зеленского – Андреем Ермаком. Последний претендует на место Богдана и пытается его «сбить» с помощью компромата, вбрасываемого через пул карманных «Телеграм-каналов».История конфликта давняя и связана с дележом «оброка» с Кличко. Богдан сначала попытался решить вопрос кардинально, проведя досрочные выборы мэра столицы. Рассказал на прессухе о миллионах, которые ему предлагали «гонцы Виталика». Деньги глава офиса не взял. А вот Ермак с пониманием отнесся к просьбе «гонцов». По итогу он стал «смотрящим» от Офиса президента за Киевом со всеми вытекающими, точнее, притекающими потоками и последствиями. Короче, все сложно.«Слуги народа» фактически остались без присмотра «старших товарищей» и начали стремительно разлагаться. Небольшая, но очень активная группировка «зеленых», связанная с Игорем Коломойским, объявила войну «соросятам», прошедшим в Раду под партийным флагом Зеленского. Была опубликована аудиозапись феерического совещания в кабинете премьера Гончарука, которая моментально срубила рейтинг как самого главы правительства, так и партии «Слуга народа». Были оперативно мобилизованы социологи-«проститутки», которые попытались отретушировать картину электоральной помойки. Получилось не очень.Поскольку Леша Гончарук является символом соросовского управления Украиной, то срач внутри президентской фракции вышел на уровень эпических разборок. «Слуги Коломойского» очень профессионально, с помощью «Телеграм-каналов», держали взволнованную общественность в курсе внутрифракционных разборок, и в результате появился план укрощения «зеленых сумасшедших» из трех пунктов. Первый пункт: сокращение численности депутатов до 300-х человек. Или животных. На выбор. Это дает формальный повод объявить досрочные выборы. Второй: ликвидация мажоритарки и проведение выборов только на партийной основе. Такое положение зафиксировано в одном из пунктов конституционного закона о сокращении популяции парламентариев. Что это дает? Депутаты, прошедшие по списку, являются абсолютно ручными. Их можно в любой момент выгнать из Рады и завести туда других, более лояльных. Заодно очистить партию от «слуг Коломойского», которые, кстати, прошли именно по мажоритарным округам. Ну и пункт третий: под видом борьбы с дезинформацией запретить все «Телеграм-каналы». И заодно надеть на всех журналистов ошейники с бирочками, на которых выгравирован индекс лояльности того или иного представителя медиа к действующей власти.План, согласитесь, прекрасный. Вот только срач во фракции «слуг» зашел так далеко, что пришлось договариваться о поддержке с «Оппоплатформой». Решение принято, однако по факту Офис президента и спикер очень некрасиво обделались. Только 197 «зеленых» проголосовали за инициативу президента. А их там 250 человек. Раскол? Да. Де-факто исчезло монопартийное большинство. Для окончательного принятия соответствующих изменений в Конституцию необходимо триста голосов. Их вообще набрать не реально. Следовательно, никакого сокращения депутатского корпуса и досрочных выборов в Раду не будет. Рейтинг президента падает, популярность его партии тает, как невыпавший снег. «Телеграм-каналы» «слуг Коломойского» каждый день стебутся над беспомощностью правительства и генпрокурора. Это, согласитесь, просто прекрасно.Александр Зубченко