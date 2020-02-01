Команда "Юность" червонопартизанской школы победила в республиканском конкурсе агитбригад (ФОТО)

Второй этап республиканского конкурса агитбригад "Патриот" прошел в гимназии № 60 имени 200-летия Луганска. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки ЛНР.Мероприятие, организатором которого выступил Республиканский центр художественно-эстетического творчества при поддержке Минобразования, состоялось в рамках Года памяти и славы, девиз состязания – "Великой Победе – 75!"На конкурсе присутствовали министр образования и науки ЛНР Сергей Цемкало и заместитель Председателя совета молодежи народов России Государственной Думы Российской Федерации Иван Грива, которые поприветствовали участников и пожелали им вдохновения и стремления к победе."В конкурсе приняли участие 14 агитбригад образовательных организаций (учреждений) общего образования Луганской Народной Республики из всех городов и районов – победители первого этапа. Выступления творческих коллективов перенесли зрителя в те времена, когда люди сквозь пот и слезы, невзирая на горести, расставания и страх шли по одному пути, пути к великой Победе. Юные патриоты и талантливые артисты смогли создать атмосферу тех далеких дней, прочувствовали гордость и уважение за подвиг нашего народа", - рассказали в Министерстве.Выступления агитбригад оценивали высококвалифицированные члены жюри: заслуженный работник культуры ЛНР, профессор кафедры кино,-телеискусства Луганской государственной академии культуры и искусств (ЛГАКИ) имени Михаила Матусовского Василий Дунин, профессор кафедры театрального искусства ЛГАКИ Вера Евдокимова, председатель цикловой комиссии "Театральное искусство" Колледжа ЛГАКИ, руководитель театра художественного чтения "Атма" Кристина Сушко.Победу в конкурсе завоевала агитбригада "Юность" Червонопартизанской средней школы № 3, второе место разделили "Донбассовцы" Луганского учебно-воспитательного комплекса "Интеллект" и "Наследники Победы" Стахановской многопрофильной гимназии № 15 имени Сухомлинского, третье место было присуждено агитбригадам "РИТМ" Алчевской социально-экономической гимназии, "Молодежка" Ровеньковской гимназии № 1 имени Шонина и "Звезда Победы" Кировской многопрофильной гимназии.Все участники были отмечены грамотами, победители также получили кубки, портативные колонки и флеш-накопители.04 февраля — Луганск