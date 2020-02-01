Прогноз погоды в Луганске на 5 февраля
В Луганске завтра, 5 февраля ночью — дождь, днем — мокрый снег. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Температура воздуха: ночью 0 -3ºС, днем 0 +3ºС. Ветер юго-восточный 7-12 м/сек. Порывы ветра днем до 15-20 м/сек.
На дорогах гололедица. Налипание мокрого снега.
По данным сайта Sinoptik за последние 130 лет:
максимальная температура в этот день была +11,5 ºС в 2002 году
минимальная
-34,3 ºС в 1954 году.
Народный календарь: 5 февраля почитается память святого Агафангела. В прежние времена погоду в этот день предсказывали белки и птицы. Если во время мороза она покидает гнездо и спускается с дерева, это означает, что следует ждать оттепели. Если утром наши предки отчетливо слышали крик синицы, то они готовились к серьезным морозам. Погода в Луганске - Сегодня, 19:21 61
Температура воздуха: ночью 0 -3ºС, днем 0 +3ºС. Ветер юго-восточный 7-12 м/сек. Порывы ветра днем до 15-20 м/сек.
На дорогах гололедица. Налипание мокрого снега.
По данным сайта Sinoptik за последние 130 лет:
максимальная температура в этот день была +11,5 ºС в 2002 году
минимальная
-34,3 ºС в 1954 году.
Народный календарь: 5 февраля почитается память святого Агафангела. В прежние времена погоду в этот день предсказывали белки и птицы. Если во время мороза она покидает гнездо и спускается с дерева, это означает, что следует ждать оттепели. Если утром наши предки отчетливо слышали крик синицы, то они готовились к серьезным морозам. Погода в Луганске - Сегодня, 19:21 61
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