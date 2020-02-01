Синоптики прогнозируют 5 февраля в ЛНР до 3 градусов тепла и сильный дождь

Температура воздуха в ЛНР 5 февраля будет колебаться от 5 градусов мороза ночью до 3 градусов тепла днем, временами ожидается сильный дождь со снегом. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21.00 4 февраля до 21.00 5 февраля на территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, местами туман, слабый гололед; утром и днем: временами сильный дождь, снег, местами налипание мокрого снега, гололедные отложения, на дорогах гололедица, снежный накат; ветер южный 9-14 м/с, днем местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью от нуля до 5 градусов мороза, днем минус 2 – плюс 3 градуса", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит минус 1-3 градуса, днем – 1-3 градуса выше нуля.

Такую же температуру синоптики прогнозируют в Перевальске, Стаханове и Первомайске.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ночью составит 2-4 градуса мороза, днем ноль – 2 градуса тепла.

Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 5 февраля зафиксировали в 1967 году – минус 26,2 градуса. Температура самого теплого дня была отмечена в 2002 году – плюс 9,2 градуса.

Время восхода солнца в столице ЛНР 5 февраля – 07.13, время захода – 18.02. Продолжительность светового дня составит 10 часов 49 минут.

По предварительному прогнозу, 6-7 февраля ожидаются сложные погодные условия, обусловленные прохождением южного циклона: пройдут осадки разной интенсивности в виде дождя и мокрого снега, ожидается порывистый ветер; температурный фон понизится.

04 февраля — Луганск