Абзалов объяснил, как навсегда пресечь снос памятников и пересмотр истории на Украине

Политолог Дмитрий Абзалов высказался о демонтаже последнего барельефа маршала Жукова в Одессе и рассказал, как пресечь снос памятников на Украине.Коллаж: ФБА "Экономика сегодня"Украинские националисты 4 февраля демонтировали последний барельеф советского маршала Георгия Жукова в Одессе. Данную акцию объяснили проводимой в стране "декоммунизацией", закон о которой был принят в 2015 году.Абзалов обратил внимание, что акция совпала по времени с отсутствием зарубежных визитов и электорального процесса на Украине. Политолог напомнил, что во время визита Владимира Зеленского в Израиль националисты ничего подобного не совершали. Из этого эксперт делает вывод, что внутренние дела на Украине тесно переплетены с внешней повесткой."Ваша внутренняя политика – полная производная от внешней. То, что 58% украинцев считают неправильным направление развития страны – прямое следствие (выступления Зеленского в Польше). У вас происходит внешняя составляющая – и сразу меняется вся повестка", - заявил эксперт.Коллаж: ФБА "Экономика сегодня"Основной проблемой, которая ведет к сносу памятников и надругательству над памятью на Украине, Абзалов называет ее связь с выборами. Когда Зеленскому и его партии нужны голоса основной части украинцев, ценящих память о войне и курс на мир с Россией, они не допускают подобных инцидентов, напомнил политолог."Если вы хотите, чтобы Зеленский снова вел себя нормально, нужны досрочные парламентские выборы. Перед ними он говорит о том, что любит и ценит свою историю, своего деда. А когда выборы проходят, он это забывает. Лучший способ, чтобы ничего не сносилось на Украине – сделать выборы каждый год. И все будет нормально. Он вспоминает о своих базовых избирателях, только когда у него проблемы с электоратом", - заявил Абзалов в программе "60 минут".Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук призвал принять поправки к закону о декоммунизации. По его мнению, документ не может существовать в нынешнем виде, если большинство украинцев не считает необходимыми прописанные в нем меры по уничтожению памяти о советском прошлом республики.Григорий Егоро