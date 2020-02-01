Хитрая распродажа

"Украину должна накрыть лавина из инвестиций, как внешних, так и внутренних. Уже сегодня мы достигли необходимых для этого предпосылок: это позитивный тренд устойчивого роста экономики и установление макроэкономической стабильности, увеличение ВВП Украины, снижение инфляции, рост золотовалютных резервов, повышение кредитного рейтинга и смена прогнозов на «стабильный» и «положительный»", - заявил Владимир Зеленский, выступая 3 февраля 2020 г. на украинско-турецком бизнес-форуме в Киеве.Довольно серьезный набор экономических терминов для человека, которого еще совсем недавно члены правительства Украины предлагали учить азам экономики на примере стоимости салата оливье. Но индивидуум, которого все считают профаном, совершенно неожиданно начал сыпать сложными экономическими терминами с исключительно серьезным лицом. Видимо, поднатаскался за прошедшие дни. Ну да ладно, человек он не глупый, мог действительно выучить пару емких фраз. Хотя, как говорил один мой знакомый, если твой визави совершенно неожиданно начал говорить заумными фразами, наполняя свой лексикон несвойственными ему словами и терминами, значит жди обмана."Одним из наших приоритетов является масштабная модернизация нашей инфраструктуры: дорог, аэропортов, морских портов, запуск речного транспорта. Уже запущены первые концессионные конкурсы морских портов "Ольвия" и "Херсон". Сейчас мы готовим новые конкурсы по украинским аэропортам и морским портам, а также проекты концессионных дорог. Приглашаем турецкий бизнес к активному участию в них и ожидаем приход ваших инвестиций в этот сектор", - пояснил Зеленский, делая акцент на неизбежности инвестиций со стороны турецких предпринимателей.Судя по тому, как браво отчеканил «Слава Украине!» ступивший на украинскую землю президент Турции Реджеп Эрдоган, партнерство двух стран действительно возможно.Так в чем же подвох? Почему Зеленский так витиевато высказывался о вроде бы как простых вещах, явно стараясь завуалировать смысл договоренностей, достигнутых с турецкой стороной? Все очень просто. Дело всего лишь в одном термине, который несколько раз за выступление прозвучал из уст Зеленского. "Концессия".Данный термин малоизвестен и практически непонятен простому обывателю. Вряд ли население Украины, вслушиваясь в выступление национального лидера, осознало глубину его мысли. Все дело в том, что концессия — это довольно хитрая схема, позволяющая продать то, что продавать нельзя по каким-либо причинам.Давайте обратимся к справочной литературе. Концессия — вид договора о создании или реконструкции за счёт средств инвестора объектов недвижимого имущества, находящихся в государственной собственности, в результате чего инвестор получает возможность эксплуатировать объект на возмездной основе, собирая доход в свою пользу. На территории республик бывшего Советского Союза таким образом часто маскировалась продажа государственной собственности олигархам.Говоря простым языком, концессия — это передача за деньги частному лицу временных или постоянных прав владения и пользования имуществом, которое принадлежит государству. Разумеется, без права распоряжения. Концессия используется тогда, когда государство желает передать бизнесу то, что передавать запрещено законом.Таким образом, говоря о перспективном сотрудничестве с турецкими предпринимателями, Зеленский фактически сообщил о том, что уже в ближайшее время морские порты и аэропорты Украины будут переданы в пользование иностранцам, которые и будут извлекать из них прибыль на радость Реджепу Эрдогану. Не миновать подобной участи, судя по заявлениям президента Украины, и крупным автострадам, которые после заключения «концессионных соглашений» наверняка станут платными.Распродажа Украины идет полным ходом. Земли сельхозназначения, теперь морские порты и аэропорты, дороги. Скоро у украинцев в собственности останутся только долги перед иностранными кредиторами, выплаты по которым уже в ближайшее время могут приблизиться к половине годового бюджета страны.Нет, ну а разве не ради этого на Майдане кровь проливали? Разве не хотели жить «по-европейски», жить красиво и припеваючи? Но вот в чем проблема – цивилизованный мир не спешит раскрывать свои границы для украинцев, принимая их в ту реальность, которая так манит каждого рядового обывателя. Но безвыходных ситуаций не бывает в принципе, и руководство Украины доказывает нам это ежедневно. Если цивилизованный мир не спешит принимать Украину, то Украина примет цивилизованный мир, впустив на территорию некогда свободного государства всех тех, кто готов раскупать страну по частям. Ну чем не выход из ситуации? Хотели жить, как живут в Европе, жить, как живут в Турции? Все реально с «Командой Зе!». В ближайшее время Турция и Европа сами придут на Украину. Нужно только грамотно каталогизировать то, что еще можно продать, и назначить приемлемую цену…Алексей Зотье