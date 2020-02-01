Краснолучские спасатели вытащили из приямка здания бездомную собаку

Краснолучские спасатели спасли бездомную собаку, провалившуюся в приямок здания. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ЛНР.

Сообщение об инциденте поступило в службу 101 Красного Луча от местной жительницы, которая рассказала, что животное упало в приямок бывшего магазина.

"К месту происшествия прибыл дежурный караул пожарно-спасательной части № 12. Собака находилась на глубине около двух метров. По лестнице-палке вниз спустился Александр Галанский, накинул на животное покрывало и без проблем поднял его на поверхность. Собака при падении не пострадала. Операция по ее спасению заняла несколько минут", - рассказали в МЧС.

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05 февраля — Луганск