В Пскове оценили идею Эстонии о В«возвращенииВ» земель

«Это история не новая, подобные заявления мы слышим почти каждый год. Жителями Псковской области это воспринимается с иронией и как повод вспомнить фразу про уши от мертвого осла», – заявил Ведерников в эфире «России 24», комментируя требования эстонских политиков передать часть земель.

«Что касается авторов заявлений, то складывается ощущение, что они плохо знают историю. Они хотят наши русские города и территории, но их претензии звучат также дико и глупо, если бы, например, Словения требовала бы у Италии вернуть Венецию. Они могут приехать в Псковскую область и посетить памятник Александру Невскому, вспомнить события на Чудском озере. Думаю, такой образовательный визит мог бы стать полезным и отрезвляющим», – добавил губернатор.

Фото: ReutersВ Псковской области с иронией воспринимают призывы эстонских властей «вернуть» принадлежащие России территории, заявил губернатор региона Михаил Ведерников, передает "ВЗГЛЯД".По его словам, политикам, высказывающим подобные мысли, необходимо провести образовательную экскурсию в Пскове, передает РИА «Новости».3 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления эстонских политиков о том, что Тартуский договор 1920 года действует и что нужно «требовать репараций» от России.В совфеде в ответ на эстонские претензии предложили вспомнить о том, как Россия оплатила советские долги, которые приходились на долю эстонцев.Тартуский мирный договор между РСФСР и Эстонией подписан 2 февраля 1920 года. До февраля 1918 года Эстония входила в состав России согласно Ништадтскому миру 1721 года, завершившему Северную войну между Россией и Швецией. Советская Россия была первым государством, признавшим независимость Эстонии. Договор также установил границу между двумя странами, в том числе к Эстонии отходили Печорский край (ныне Печорский район Псковской области) и правобережье реки Нарова (Нарва) (сейчас в Ленинградской области). В 1944 году эти территории были возвращены РСФСР.Тартуский договор стал причиной того, что Эстония и Россия до сих пор не ратифицировали новый договор о границе, подписанный в 2005 году. При выполнении ратификационных процедур Таллин в одностороннем порядке включил в соответствующий закон преамбулу, содержащую ссылки на утративший силу Тартуский договор 1920 года. Москва расценила это как возможность предъявлять в будущем территориальные претензии к России и отозвала свою подпись под договором.