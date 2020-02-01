В Пскове оценили идею Эстонии о В«возвращенииВ» земель
В Псковской области с иронией воспринимают призывы эстонских властей «вернуть» принадлежащие России территории, заявил губернатор региона Михаил Ведерников, передает "ВЗГЛЯД".
«Это история не новая, подобные заявления мы слышим почти каждый год. Жителями Псковской области это воспринимается с иронией и как повод вспомнить фразу про уши от мертвого осла», – заявил Ведерников в эфире «России 24», комментируя требования эстонских политиков передать часть земель.
По его словам, политикам, высказывающим подобные мысли, необходимо провести образовательную экскурсию в Пскове, передает РИА «Новости».
«Что касается авторов заявлений, то складывается ощущение, что они плохо знают историю. Они хотят наши русские города и территории, но их претензии звучат также дико и глупо, если бы, например, Словения требовала бы у Италии вернуть Венецию. Они могут приехать в Псковскую область и посетить памятник Александру Невскому, вспомнить события на Чудском озере. Думаю, такой образовательный визит мог бы стать полезным и отрезвляющим», – добавил губернатор.
3 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления эстонских политиков о том, что Тартуский договор 1920 года действует и что нужно «требовать репараций» от России.
В совфеде в ответ на эстонские претензии предложили вспомнить о том, как Россия оплатила советские долги, которые приходились на долю эстонцев.
Тартуский мирный договор между РСФСР и Эстонией подписан 2 февраля 1920 года. До февраля 1918 года Эстония входила в состав России согласно Ништадтскому миру 1721 года, завершившему Северную войну между Россией и Швецией. Советская Россия была первым государством, признавшим независимость Эстонии. Договор также установил границу между двумя странами, в том числе к Эстонии отходили Печорский край (ныне Печорский район Псковской области) и правобережье реки Нарова (Нарва) (сейчас в Ленинградской области). В 1944 году эти территории были возвращены РСФСР.
Тартуский договор стал причиной того, что Эстония и Россия до сих пор не ратифицировали новый договор о границе, подписанный в 2005 году. При выполнении ратификационных процедур Таллин в одностороннем порядке включил в соответствующий закон преамбулу, содержащую ссылки на утративший силу Тартуский договор 1920 года. Москва расценила это как возможность предъявлять в будущем территориальные претензии к России и отозвала свою подпись под договором.
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