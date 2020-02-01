Студенты ЛГАКИ запустили в соцсетях акцию "Герой из моего альбома" к 75-летию Победы (ФОТО)

Фото: Марина Сулименко / ЛИЦСтуденты Луганской государственной академии культуры и искусств (ЛГАКИ) имени Михаила Матусовского запустили в социальных сетях акцию "Герой из моего альбома", посвященную 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом активисты рассказали в ходе презентации проекта.Авторами памятной акции выступили студентки второго курса кафедры рекламы и PR-технологий Кристина Керусова, Мария Лапицкая и Ксения Коломийцева."Суть акции заключается в том, чтобы студенты и преподаватели хотя бы просто открыли свой семейный альбом, нашли фотографию близкого человека, прадеда, прабабушки, которые участвовали в Великой Отечественной, расспросили о них и поделились этой информацией в соцсетях", - рассказала Керусова.Для участия в акции необходимо опубликовать тематический пост в социальной сети "ВКонтакте" с хештегом #ГеройИзМоегоАльбома."Эта акция – это "Бессмертный полк" в интернете. Если эту инициативу поддержат все студенты академии Матусовского, все студенты нашей Республики, это будет очень хорошо, очень интересно, потому как в соцсетях эта информация хранится очень долго. Это тоже такой шаг к бессмертию наших дедов, прадедов, которые воевали", - отметил ректор ЛГАКИ Валерий Филиппов.Кандидат исторических наук, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин ЛГАКИ Галина Королева добавила, что акция "Герой из моего альбома" стала первой в череде памятных мероприятий, запланированных в вузе в честь 75-летия Великой Победы."Со следующей среды в 14.50 каждую неделю мы приглашаем всех студентов в холл корпуса на Красной площади, 7, где вместе будем смотреть фильмы о войне. Начнем с "Обыкновенного фашизма". В списке советские, современные российский и зарубежные фильмы: "Список Шиндлера", "Мальчик в полосатой пижаме". В день освобождения Луганска от нацистов на главной сцене вуза представим музыкально-драматическую композицию, посвященную этому событию", - рассказала Королева.Кроме того, разработанная в вузе программа патриотического воспитания включает в себя проведение квеста, конкурса эссе, написание диктанта, разработку интерактивной карты с обозначениями памятных мест, а также книжных закладок с информацией о героях "Молодой гвардии" и другое.Напомним, Министерство образования и науки ЛНР объявило 2020 год в образовательных организациях Республики Годом памяти и славы.05 февраля — Луганск