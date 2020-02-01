ВСУ разместили шесть единиц бронетехники в жилых массивах зоны "ООС" – Народная милиция

Киевские силовики разместили шесть единиц бронетехники в жилых массивах зоны проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС"). Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"В жилом массиве населенного пункта Новотошковское отмечено размещение одной боевой бронированной машины 93-й бригады ВСУ. В населенном пункте Золотое боевики 72-й бригады разместили две боевые бронированные машины", - рассказал он.

Филипоненко добавил, что на окраине Станицы Луганской зафиксировано размещение двух бронетранспортеров и одной БМП, принадлежащих 46-й бригаде ВСУ.

Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

05 февраля — Луганск