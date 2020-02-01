Жителя Москвы арестовали по обвинению в госизмене

"Королеву Виктору Петровичу была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — уточнил собеседник агентства, добавив, что суд рассмотрит ходатайство о продлении ареста шестого февраля.

Фото: РИА НовостиВ Москве по обвинению в госизмене арестовали россиянина Виктора Королева, сообщили РИА Новости в пресс-службе Лефортовского суда.Стандартно для таких дел фабула не раскрывается из-за секретности.Судя по статистике Судебного департамента при Верховном суде, за государственную измену ежегодно получают сроки по четыре-шесть россиян, но в 2016-м был всплеск — сразу 14 приговоров.Самый громкий за последнее время случай связан с задержанием по этой статье помощника полпреда президента на Урале Александра Воробьева. Подробности не уточняются, но известно, что экс-чиновник в рамках гранта учился государственному управлению в Варшаве.