МИЦ приглашает жителей Донбасса к участию в конкурсе сочинений "Письмо в прошлое"

Конкурс сочинений "Письмо в прошлое", участие в котором могут принять жители ЛНР, ДНР и подконтрольных Киеву районов Донбасса, пройдет в Луганске 26 февраля. Об этом сообщили в Министерстве культуры, спорта и молодежи (МКСМ) ЛНР.

Организатором конкурса, посвященного 75-летию Великой Победы, выступил Молодежный интеграционный центр (МИЦ) при поддержке МКСМ. Его целью является сохранение исторической памяти о великих подвигах участников Великой Отечественной войны, формирование у молодежи патриотизма и чувства сопричастности к героическому прошлому, мотивация к изучению истории родного края и расширение исторических знаний молодежи.

"Принять участие в конкурсе могут жители Донбасса в возрасте от 18 лет. Конкурс не предусматривает деления участников на возрастные группы. Его участникам предстоит в течение трех часов написать конкурсную работу, которая представляет собой письмо-сочинение на тему "Письмо в прошлое", посвященное героям Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.

Мероприятие проводится в три этапа: прием документов от кандидатов на участие, написание конкурсных работ и их проверка оргкомитетом, подведение итогов с награждением участников конкурса денежными призами.

Авторы лучших сочинений "Письмо в прошлое" получат призы до 25 тыс. руб.

Конкурс пройдет на базе МИЦ по адресу: Луганск, улица Тараса Шевченко, 4. Желающим принять участие необходимо направить заявку и необходимые копии документов в адрес МИЦ или на электронную почту организатора: lnr.mic@gmail.com. Дополнительную информацию можно получить по телефону (0642) 50-15-86.

Подробно ознакомиться с условиями конкурса, а также скачать образец заявки на участие в дальнейшем можно будет в положении о проведении мероприятия, опубликованном на официальном сайте МКСМ.

05 февраля — Луганск