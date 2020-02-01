ВСУ установили более ста противотанковых мин у села Орехово – Народная милиция

Киевские силовики установили более ста противотанковых мин у села Орехово Попаснянского района. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"Вблизи населенного пункта Орехово, подвергая угрозе жизни мирных жителей и наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, совершающих патрулирование в указанном районе, подчиненные (командира 93-й бригады полковника Дмитрия) Брыжинского установили более ста противотанковых мин", - рассказал он.

Филипоненко добавил, что инженерное подразделение 93-й бригады продолжает дооборудовать новые позиции в районе Новотошковского.

Ранее офицер пресс-службы сообщал, что комиссия выявила заминированный ВСУ участок у Новотошковского.

Он сообщал, что ВСУ минируют местность у автодорог в районе Золотого и Новотошковского.

В пресс-службе Народной милиции ЛНР сообщали, что киевские силовики установили 36 мин на дороге к Счастью.

В оборонном ведомстве Республики отмечали, что киевские силовики установили более 100 мин в районе поселка городского типа Луганское.

Филипоненко сообщал, что киевские силовики установили минно-взрывные заграждения вдоль дороги в районе участка разведения сил и средств у Золотого.

Офицер пресс-службы заявлял, что американские инструкторы обучают минно-взрывному делу военнослужащих ВСУ в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС"), а группа инструкторов из Польши и Литвы прибыла в село Катериновка Попаснянского района для обучения военнослужащих ВСУ скрытной установке мин и проведению диверсий.

Официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий отмечал, что киевские силовики заминировали дорогу к мосту, соединяющему Старый Айдар и Счастье, а также дорогу южнее моста у Счастья.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран-участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

05 февраля — Луганск