Абсурдные новости. 4 февраля 2020 года

Добрый день, мои дорогие читатели! Спешу рассказать вам о самых неоднозначных событиях дня минувшего. Коротко о самом противоречивом и злободневном. Начнем?Первое место. 33-летнему жителю Уфы Владимиру Санкину грозит тюремное заключение за убийство человека. Мужчина спас двух мальчиков от педофила, но переборщил с "наказанием". 30 января Санкин возвращался домой. На улице к нему подбежал мальчик и попросил помощи. Ребенок рассказал, что неизвестный мужчина обманным путем заманил его вместе с другом в квартиру и угрожал зарубить топором, если они не разденутся. В общем, операция по спасению подростков закончилась смертью педофила, что, в принципе, не может не радовать любого нормального человека. Самое главное, что вы должны знать, это то, что Санкин знал лично одного из пострадавших от действий педофила ребенка, педофил ударил Санкина первым, фактически спровоцировав драку, что подтверждают свидетели, и что педофил ранее отбывал наказание по статье "Насильственные действия сексуального характера". Из колонии он освободился всего несколько месяцев назад. Разумеется, население нашей многонациональной страны не может допустить, чтобы Санкин, фактически спасший двух подростков как минимум от сексуального насилия, сел в тюрьму за убийство ублюдка, известного как Владимир Зайцев. В интернете уже создали несколько петиций с требованием "оправдать героя, спасшего ребенка". Всего за пару дней под ними подписались десятки тысяч человек. Но далеко не все поддерживают данный благородный порыв наших сограждан. Так, нашлись некоторые журналисты, которые опубликовали материалы, указывающие на то, что у Санкина ранее уже были проблемы с законом. Вождение в нетрезвом виде, мелкое хулиганство и кража. Ужас какой! Нет, ну что за бред? То есть попытка спасти детей от насилия, совершенная человеком, ранее судимым за кражу, безусловно рассматривается как недопустимое деяние? А если бы педофила убил золотой медалист, закончивший ВУЗ с красным дипломом, не имеющий приводов в полицию и занимающийся общественно-значимой деятельность, это бы что-то изменило? Давайте судить людей по их поступкам. На мой взгляд, Санкин поступил правильно. И я уверен, что он не планировал убивать данного выродка, просто не смог контролировать свой эмоциональный фон, что, в принципе, вполне объяснимо. Но кому плохо от того, что умер данный извращенец? Детям, которых он пытался изнасиловать, или государству, которое опять бы было вынуждено оплачивать его содержание в местах лишения свободы?Второе место. Телеведущая и модель Алена Водонаева считает некрасивым поступок президента Владимира Путина, который назвал моральными уродами тех, кто критикует выплаты маткапитала. Об этом Водонаева заявила в интервью Ирине Шихман в выпуске yotube-шоу «А поговорить?». «Разве красиво со стороны президента, не разобравшись (и даже если он разобрался в этой ситуации), так комментировать мнение своего народа?» — пожаловалась Алена. Мнение народа… Вот еще одна воблядь решила натянуть на себя статус «глас народа». Что ж, какие времена, таки и герои. А можно просто не писать о данной гражданке и не тиражировать ее мнение, приглашая ее на всевозможные шоу и передачи? Уверен, что Россия богата хорошими людьми, многие из которых готовы потратить свое личное время и ответить на те вопросы, которые так волнуют граждан. Зачем забивать эфир умозаключениями всякого отребья? Вот что теперь делать Путину, который в самый разгар конституционной реформы подвергся жесткой критике со стороны самой Алены Водонаевой? Не дай бог еще уйдет в депрессивное поле и свернет все мероприятия, начатые ранее…Третье место. А эту новость можно смело поместить в рубрику «Удивительное рядом». 31 января в Санкт-Петербурге обрушилось здание комплекса «Петербургский», похоронив под своими руинами одного из рабочих, задействованного в демонтаже. Вроде как подрядчик не имел опыта подобной работы, а руководство вынудило сотрудника работать без страховки. Удивительно то, что власти Петербурга заявляют, что не знают о том, кто снес здание спортивного комплекса. Вице-губернатор Петербурга Максим Соколов сказал агентству Интерфакс, что официальных заявлений о сносе власти не получали. Злые языки утверждают, что стройку на месте демонтируемого комплекса затеял бизнесмен Геннадий Тимченко. Нет, ну тогда точно никого не найдут. Предполагаю, что правоохранительные органы уже вскоре придут к выводу о том, что «демонтаж здания производился неустановленными лицами».В социальных сетях появилась фотография заявления жителя Липецка в отдел полиции №8, в котором он жалуется на женщину, нанесшую ему болезненную травму. По данным GOROD48, липчанин получил травму в одном из городских общежитий. Мужчина стал участником семейного конфликта, который был связан с дележом имущества. В разгар ссоры одна из ее участниц решила отстоять имущество и кинулась кусать липчанина за коленку. Но промахнулась и «укусила за член». Поотращивают до колена, потом бедных гражданок в краску вгоняют! Вот наверняка она сама была в шоке от того, что кусая за колено, укусила за член…И напоследок о приятном. По данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI), в январе российские миллиардеры потеряли 7,77 миллиардов долларов. Январь оказался неудачным для акционера "Новатэка" Леонида Михельсона: третий в списке богатейших россиян потерял 2,46 миллиарда долларов. Владелец Volga group Геннадий Тимченко за месяц стал беднее на 1,96 миллиарда долларов, а Андрей Мельниченко потерял 1,52 миллиарда. Вроде как мелочь, а приятно… До новых, волнующих встреч!Алексей Зотье