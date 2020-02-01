Путин: Москва готова к восстановлению диалога с Лондоном

«Убеждены, что восстановление взаимоуважительного политического диалога, укрепление торгово-экономических обменов, наращивание культурно-гуманитарных контактов отвечает общим интересам. И мы к этому готовы», — сказал Путин.

Фото: РИА НовостиПрезидент России Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот в Кремле заявил, что Москва готова к восстановлению диалога с Лондоном, передает RT.Он отметил, что нынешнее состояние отношений России и Великобритании вряд ли удовлетворяет обе стороны.Ранее посол Великобритании в России Дебора Броннерт сообщила, что для улучшения отношений Москвы и Лондона нужно восстановить доверие между правительствами двух стран.