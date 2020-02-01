Коммунальщики Луганска в 2019 году убрали более 545 тыс. кубометров мусора – мэрия

Специалисты городского коммунального предприятия (ГКП) "Луганский центр утилизации отходов" ("ЛЦУО") за 2019 год вывезли более 545 тыс. кубических метров мусора с территории столицы Республики. Об этом в ходе ежегодного отчета о проделанной работе сообщил глава столичной администрации Манолис Пилавов.

"Всего за год с территории города вывезено более 545 тысяч кубических метров твердых бытовых отходов, в том числе более 12,5 тысяч тонн крупногабаритных отходов. Количество утилизированных крупногабаритных отходов выросло по сравнению с прошлым годом на 30%", – отметил он.

"Кроме того, ликвидированы 12,5 тысяч кубометров микросвалок, что в 2,3 раза больше уровня предыдущего года", – добавил Пилавов.

05 февраля — Луганск