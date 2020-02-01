Гала-концерт и награждение победителей конкурса педагогического мастерства прошли в ЛГАКИ (ФОТО)

Фото: Марина Сулименко / ЛИЦГала-концерт и награждение победителей республиканского смотра-конкурса педагогического мастерства среди преподавателей школ искусств прошли в Луганской государственной академии культуры и искусств (ЛГАКИ) имени Михаила Матусовского. Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ.Конкурс, организатором которого выступил Учебно-научный центр ЛГАКИ при поддержке Министерства культуры, спорта и молодежи (МКСМ) ЛНР, прошел в номинациях "Творческие проекты", "Музыкальное искусство", "Изобразительное искусство", "Хореографическое искусство" и "Театральное искусство"."Этот смотр-конкурс в первую очередь проводится для тех, кто предан своему делу и готов каждый день развиваться и совершенствоваться в нем. Мы реализуем план интеграционных мероприятий с РФ, в рамках которого наши дети и творческие коллективы имеют возможность участвовать в творческих конкурсах разного масштаба и уровня, которые проводят в России. И на них ЛНР представлена на высоком уровне благодаря вам", - подчеркнул заместитель министра культуры, спорта и молодежи ЛНР Роман Олексин.Ректор академии Матусовского Валерий Филиппов поблагодарил педагогов ЛНР за "творчество и горение", которое они дарят своим ученикам.Руководитель Учебно-научного центра ЛГАКИ Лидия Рубченко рассказала, что в конкурсе приняли участие около 500 преподавателей музыкальных и художественных школ, школ искусств и эстетического воспитания Республики."Нашей главной задачей было поддержать талант педагогов, их стремление развиваться и как исполнитель, и как учитель. Фактически каждая школа блеснула в чем-то: кто-то в музыкальном искусстве, кто-то в театральном, кто-то – в методических разработках", - отметила она."Было действительно интересно и самой встать на пуанты, танцевать в них на сцене после почти пятилетнего перерыва, наблюдать за тем, что и как делают коллеги", - поделилась впечатлениями от участия в конкурсе преподаватель классического танца Свердловской детской школы искусств № 2 Галина Москаленко.Победители и призеры конкурса, список которых размещен на сайте ЛГАКИ, получили дипломы.Кроме того, 17 февраля в 12.00 в Галерее искусств Луганского художественного музея откроется выставка победителей смотра-конкурса в номинации "Изобразительное искусство", на которой будут представлены 82 работы – живопись, графика, скульптура и декоративно-прикладное искусство.05 февраля — Луганск