На Украине заявили о неготовности к В«возвращениюВ» Крыма

«Вот если агрессор — Российская Федерация — завтра уйдёт из Крыма, украинское государство не готово. Оно должно быть готово, но то, что сейчас мы видим... Нам ещё работать и работать», — заявил Кориневич в беседе с изданием «Укринформ».

Фото: РИА Новости«Постоянный представитель президента Украины в Крыму» Антон Кориневич заявил, что в настоящий момент Киев не готов к «возвращению» полуострова, передает RT.По его словам, для начала необходимо определиться, кто возьмёт на себя функции центральной власти, а кто будет руководить на местах.«То есть готовности пока действительно нет, и над этим нужно активно и тяжело работать, в том числе и нам, но не только», — добавил он.В августе украинский лидер Владимир Зеленский заявлял, что Киев занимает жёсткую позицию по «возвращению» Крыма.Президент России Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для Москвы вопрос закрыт.