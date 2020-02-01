В Пенсионном фонде Луганска рассказали как будут сверять данные пенсионеров



Ранее председатель ПФ ЛНР Татьяна Васильева заявила, что актуализация данных получателей пенсий пройдет в Республике с 1 февраля по 30 июня.

Процедура представляет собой комплекс мероприятий по сбору и проверке достоверности информации для начисления и осуществления пенсионных выплат. Ее целью является выявление несоответствия данных в информационной системе органов ПФ. Такие несоответствия могут возникнуть в связи со сменой места жительства, получением нового паспорта, иными изменениями в персональных данных получателей пенсии.

«С целью равномерного распределения нагрузки на специалистов органов Пенсионного фонда разработаны графики ежедневного приема граждан и выездных приемов граждан, которые размещены на официальном сайте Пенсионного фонда Луганской Народной Республики и в средствах массовой информации», — сообщили в ведомстве.

Актуализация проводится на основании данных, полученных от получателей пенсии или их законных представителей по месту нахождения пенсионного дела при предъявлении следующих документов:

паспортного документа, удостоверяющего личность физического лица, проживающего на территории ЛНР / паспорта гражданина Украины / паспорта гражданина ДНР / паспорта гражданина РФ / паспорта, подтверждающего иное гражданство вместе с документом, подтверждающим законные основания проживания на территории ЛНР (имеющиеся в наличии у получателя пенсии);

документа о присвоении лицу идентификационного номера / регистрационного номера учетной карточки физического лица — плательщика налогов (при наличии);

пенсионного удостоверения (при наличии).

В ПФ напомнили, что к гражданам, которые в силу своего состояния здоровья не имеют возможности самостоятельно пройти процедуру актуализации данных, сотрудниками органов пенсионного ведомства будет осуществляться выезд по месту жительства.

Для этого необходимо уведомить органы ПФ, обратившись по телефону горячей линии соответствующего территориального управления либо сообщив иным способом через доверенных лиц (родственников, знакомых).

Более подробную информацию по этому вопросу, а также другим аспектам пенсионного законодательства ЛНР всегда можно найти на официальном сайте ПФ ЛНР. Политика - Сегодня, 20:02 50 Пенсионный фонд (ПФ) ЛНР опубликовал на своем сайте первые графики актуализации данных получателей пенсионных выплат. Об этом сообщили в ведомстве.Ранее председатель ПФ ЛНР Татьяна Васильева заявила, что актуализация данных получателей пенсий пройдет в Республике с 1 февраля по 30 июня.Процедура представляет собой комплекс мероприятий по сбору и проверке достоверности информации для начисления и осуществления пенсионных выплат. Ее целью является выявление несоответствия данных в информационной системе органов ПФ. Такие несоответствия могут возникнуть в связи со сменой места жительства, получением нового паспорта, иными изменениями в персональных данных получателей пенсии.«С целью равномерного распределения нагрузки на специалистов органов Пенсионного фонда разработаны графики ежедневного приема граждан и выездных приемов граждан, которые размещены на официальном сайте Пенсионного фонда Луганской Народной Республики и в средствах массовой информации», — сообщили в ведомстве.Актуализация проводится на основании данных, полученных от получателей пенсии или их законных представителей по месту нахождения пенсионного дела при предъявлении следующих документов:паспортного документа, удостоверяющего личность физического лица, проживающего на территории ЛНР / паспорта гражданина Украины / паспорта гражданина ДНР / паспорта гражданина РФ / паспорта, подтверждающего иное гражданство вместе с документом, подтверждающим законные основания проживания на территории ЛНР (имеющиеся в наличии у получателя пенсии);документа о присвоении лицу идентификационного номера / регистрационного номера учетной карточки физического лица — плательщика налогов (при наличии);пенсионного удостоверения (при наличии).В ПФ напомнили, что к гражданам, которые в силу своего состояния здоровья не имеют возможности самостоятельно пройти процедуру актуализации данных, сотрудниками органов пенсионного ведомства будет осуществляться выезд по месту жительства.Для этого необходимо уведомить органы ПФ, обратившись по телефону горячей линии соответствующего территориального управления либо сообщив иным способом через доверенных лиц (родственников, знакомых).Более подробную информацию по этому вопросу, а также другим аспектам пенсионного законодательства ЛНР всегда можно найти на официальном сайте ПФ ЛНР. Политика - Сегодня, 20:02 50

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