В Счастье в торгово-развлекательном центре парень пытался продать гранату
Пограничники из состава ООС «обезвредили» парня с гранатой в Счастье, сообщает Восточное региональное управление Госпогранслужбы в Луганской области.
Так, в одном из торгово-развлекательных заведений Счастья у 21-летнего гражданина пограничники обнаружили осколочную гранату РГД-5 и запал УЗРГМ.
В частности, оперативники выяснили, что местный житель пытался продать свой опасный товар, оценил он его в 400 гривен. Парня, гранату и запал пограничники передали представителям Нацполиции для проведения соответствующих следственных действий.
Новости Региона - Сегодня, 19:54 83
Так, в одном из торгово-развлекательных заведений Счастья у 21-летнего гражданина пограничники обнаружили осколочную гранату РГД-5 и запал УЗРГМ.
В частности, оперативники выяснили, что местный житель пытался продать свой опасный товар, оценил он его в 400 гривен. Парня, гранату и запал пограничники передали представителям Нацполиции для проведения соответствующих следственных действий.
Новости Региона - Сегодня, 19:54 83
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