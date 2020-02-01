Артисты столичного русского театра провели "Культурную среду" по творчеству Пушкина (ФОТО)

Артисты Луганского академического русского драматического театра имени Павла Луспекаева в рамках проекта "Культурная среда" показали концертную программу, посвященную жизни и творчеству Александра Пушкина. Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ.Проект направлен на развитие диалога артистов и зрителей через показ самостоятельных актерских работ по выбранной литературной теме и проводится в неформальной обстановке в фойе учреждения культуры.Четвертая по счету "Культурная среда" была посвящена личности и творчеству великого русского поэта Александра Пушкина. Зрители могли не только услышать его стихотворения в исполнении молодых актеров театра, но и увидеть инсценировки, посвященные его биографии, а также сценки, поставленные по прозаическим произведениям автора.Актеры продемонстрировали этюды, зарисовки и импровизации, а после показа зрителю была предоставлена возможность задать свои вопросы актерам и режиссеру театра, а также высказать свое мнение об увиденном.Главный режиссер театра Татьяна Дремова рассказала, что артисты сами выбирали для прочтения или инсценировки произведения, раскрывая поэта таким, каким они его видят. Многогранность Пушкина была показана через его воплощение разными актерами с разными характерами. Так, на сцене в разное время появлялись три "Пушкина", а в финале они даже встретились. Несмотря на то, что стихотворений от женского лица у русского поэта крайне мало, женская часть труппы все же нашла заветные строки и для себя.Молодой актер Артем Демянчук рассказал, что надеть на себя маску Пушкина было для него "ново, необычно и интересно"."Это очень даже круто, что зритель сумел посмотреть на три вариации Пушкина. Пусть у всех были одинаковые режиссерские задачи, но каждый актер воплощал их по-своему", - подчеркнул он."Я здесь в первый раз, но мне понравилась очень встреча, понравилась молодежь. Они внесли свою интересную лепту, новый взгляд на творчество солнца русской поэзии. Вот именно всего такого у нас в Луганске и не хватает!" - поделилась впечатлениями зрительница Наталья Куленко.Посетивший вечер поэзии освобожденный из украинских застенков в ходе обмена пленными Эдуард Коваленко отметил, что запрет на русскую литературу станет впоследствии большим ударом по культуре и мировоззрению населения Украины."Это, по большому счету, для меня другой мир – не только после нахождения в местах заключения, но и в целом в Украине, где идет тотальное зомбирование населения, отторжение всего русского, всего советского, чтобы оторвать народ от истории, убрать основу поколений, разорвать цепь взаимопонимания. Сегодня я попал в среду, где все продолжатся, как и было в старые добрые времена. Это говорит о том, что Русь живет, история продолжается, и молодежь подхватила эстафету того наследия, которое создавали наши предки", – подчеркнул бывший политзаключенный."Очень приятно видеть, что у молодежи есть философский подход к искусству, особенно в творчестве великого русского поэта Пушкина. Я увидел иной подход к его творчеству с учетом новых веяний времени: музыкальное оформление, подача материала не классического формата, как мы привыкли воспринимать Александра Сергеевича, а в современном, молодежном подходе, что, несомненно, расширяет рамки понимания его творчества. И это привлекает, и это очень приятно смотреть", - дал он свою зрительскую рецензию программе.Дремова рассказала, что практические итоги литературных встреч театр будет подводить в конце сезона, но уже сейчас видна динамика его популярности – количество зрителей из месяца в месяц растет.Что касается Пушкина, то, по ее мнению, "классик русской поэзии дался коллективу легко", все работали над литературной композицией с большим воодушевлением."Ждем всех зрителей в первую среду каждого месяца в 16.00 в фойе второго этажа театра", - пригласила главреж всех желающих, отметив, что вход на мероприятие бесплатный.Тема следующей "Культурной среды" пока еще не оглашается, но обещает стать творческим сюрпризом для ценителей театра и литературы.05 февраля — Луганск