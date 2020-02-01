Синоптики прогнозируют 6 февраля в ЛНР до 2 градусов тепла и сильный мокрый дождь

Температура воздуха в ЛНР ночью и днем 6 февраля будет колебаться от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, временами ожидаются сильный ветер, обильный дождь со снегом, на дорогах гололедица. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21.00 5 февраля до 21.00 6 февраля на территории Луганской Народной Республики будет облачно, временами сильные осадки в виде мокрого снега и дождя, местами налипание мокрого снега, гололедные отложения, на дорогах сильная гололедица, ветер северо-восточный 9-14 м/с, местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем минус 3 – плюс 2 градуса", - предупреждают синоптики.

Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 6 февраля зафиксировали в 1950 году – минус 32,2 градуса. Температура самого теплого дня была отмечена в 1981 году – плюс 11,5 градуса.

Время восхода солнца в столице ЛНР 6 февраля – 07.12, время захода – 18.04. Продолжительность светового дня составит 10 часов 52 минуты.

По предварительному прогнозу, 7 февраля временами ожидаются снег и порывистый ветер, температура воздуха к вечеру понизится до 9 градусов мороза. 8 февраля осадки прекратятся, температурный фон ночью понизится до 15-20 градусов мороза, днем - до 5-10 градусов ниже нуля.

05 февраля — Луганск