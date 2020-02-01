В Луганске отметили 139-й день рождения Ворошилова. ФОТО
Жители Луганска почтили память известного земляка, маршала СССР, дважды Героя Советского Союза Климента Ворошилова.
Про мероприятие, которое состоялось в центре столицы Республики у памятника маршалу в 139-ю годовщину со дня его рождения, пишет ЛИЦ.
Депутаты, представители городской администрации, активисты-общественники, учащиеся луганских школ возложили к памятнику красные гвоздики.
Климент Ворошилов родился 4 февраля 1881 года в селе Верхнее Бахмутского уезда Екатеринославской губернии (ныне город Лисичанск на Луганщине) в семье рабочего-железнодорожника. С 1896 года Ворошилов работал на металлургическом заводе в Алчевске. Там вступил в социал-демократический кружок. В 1904 году стал членом Луганского большевистского комитета. В 1905 году занял место председателя Луганского совета, руководил стачкой рабочих, созданием боевых дружин.
С 1907 по 1917 гг. вел подпольную партийную работу, неоднократно подвергался арестам, отбывал ссылку в Архангельской губернии и Чердынском крае.
В годы Гражданской войны Ворошилов занимался формированием частей Красной Армии, командовал рядом армий, принимал участие в обороне Царицына (позднее Сталинград, сейчас Волгоград).
С 1919 года Ворошилов был назначен наркомом внутренних дел Украины, организовал операции по ликвидации украинских националистических отрядов. Вместе с Семеном Буденным создавал Первую Конную армию.
В 1934 году Ворошилов занял пост наркома обороны СССР. В ноябре 1935 года ему было присвоено звание «Маршал Советского Союза».
В начале Великой Отечественной войны Ворошилов командовал сначала войсками Северо-западного направления, потом — Ленинградского фронта. С 1946 по 1953 годы — заместитель председателя Совета министров СССР. С марта 1953 года по май 1960 года — председатель президиума Верховного совета СССР.
Скончался Ворошилов 2 декабря 1969 года в Москве, похоронен у Кремлевской стены.
Луганск дважды переименовывался в Ворошиловград: имя земляка город носил с 1935 по 1958 и с 1970 по 1990 годы.
Культура - Сегодня, 20:49 14
Про мероприятие, которое состоялось в центре столицы Республики у памятника маршалу в 139-ю годовщину со дня его рождения, пишет ЛИЦ.
Депутаты, представители городской администрации, активисты-общественники, учащиеся луганских школ возложили к памятнику красные гвоздики.
Климент Ворошилов родился 4 февраля 1881 года в селе Верхнее Бахмутского уезда Екатеринославской губернии (ныне город Лисичанск на Луганщине) в семье рабочего-железнодорожника. С 1896 года Ворошилов работал на металлургическом заводе в Алчевске. Там вступил в социал-демократический кружок. В 1904 году стал членом Луганского большевистского комитета. В 1905 году занял место председателя Луганского совета, руководил стачкой рабочих, созданием боевых дружин.
С 1907 по 1917 гг. вел подпольную партийную работу, неоднократно подвергался арестам, отбывал ссылку в Архангельской губернии и Чердынском крае.
В годы Гражданской войны Ворошилов занимался формированием частей Красной Армии, командовал рядом армий, принимал участие в обороне Царицына (позднее Сталинград, сейчас Волгоград).
С 1919 года Ворошилов был назначен наркомом внутренних дел Украины, организовал операции по ликвидации украинских националистических отрядов. Вместе с Семеном Буденным создавал Первую Конную армию.
В 1934 году Ворошилов занял пост наркома обороны СССР. В ноябре 1935 года ему было присвоено звание «Маршал Советского Союза».
В начале Великой Отечественной войны Ворошилов командовал сначала войсками Северо-западного направления, потом — Ленинградского фронта. С 1946 по 1953 годы — заместитель председателя Совета министров СССР. С марта 1953 года по май 1960 года — председатель президиума Верховного совета СССР.
Скончался Ворошилов 2 декабря 1969 года в Москве, похоронен у Кремлевской стены.
Луганск дважды переименовывался в Ворошиловград: имя земляка город носил с 1935 по 1958 и с 1970 по 1990 годы.
Культура - Сегодня, 20:49 14
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