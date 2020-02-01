ДТП в Республике в 2019 году унесли жизни 44 человек, 649 травмированы – МВД ЛНР

Жертвами дорожно-транспортных происшествий (ДТП) в Республике за 2019 год стали 44 человека, 649 были травмированы. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) МВД ЛНР.

В ведомстве отметили, что за отчетный период произошло 1387 ДТП, из них 497 – с пострадавшими.

"(В 2019 году в ДТП) 44 человека погибло и 649 человек травмировано. За январь 2020 года на территории Республики уже зафиксировано 109 дорожно-транспортных происшествий, из них 37 ДТП с пострадавшими, в которых четыре человека погибло и 48 человек травмировано", - говорится в сообщении.

Основными причинами совершения ДТП являются: нарушение правил маневрирования (499 ДТП – семь человек погибло, 155 человек травмировано), несоблюдение скоростного режима (229 ДТП – 20 человек погибло, 144 человека травмировано), управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения (164 ДТП – семь человек погибло, 76 человек травмировано).

За 2019 год и январь 2020 года произошло 50 ДТП по вине пешеходов, в которых погибло четыре человека и 46 получили травмы.

"Сотрудники управления ГИБДД МВД ЛНР обращаются к гражданам с убедительной просьбой не пренебрегать правилами дорожного движения, быть особенно внимательными за рулем и ни в коем случае не садиться за руль в состоянии опьянения!" – призвали в правоохранительном ведомстве Республики.

В МВД напомнили, что за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения или передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, предусмотрен штраф в размере от 10 до 20 тыс. руб. с лишением права управления на срок от шести до 12 месяцев или без такового. За повторное совершение данного административного правонарушения предусмотрен штраф в размере от 30 до 50 тыс. руб. с лишением права управление на 36 месяцев.

"Быть внимательными должны и пешеходы! Выходить на проезжую часть нужно только убедившись в том, что нет приближающихся транспортных средств и переход будет безопасен. Переходя улицу вне перехода, пешеход не должен создавать помехи для движения транспортных средств. Не подвергайте себя лишней опасности! Особенно внимательными нужно быть в темное время суток. Оборудуйте одежду световозвращающими элементами", - рекомендовали в Министерстве.

В правоохранительном ведомстве добавили, что все ДТП фиксируются сотрудниками УГИБДД МВД ЛНР, составляются протоколы. В случаях, предусмотренных законодательством, возбуждаются уголовные дела и передаются для дальнейшего рассмотрения в суды Республики.

05 февраля — Луганск