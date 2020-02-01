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При жесткой посадке самолета в Стамбуле пострадали 120 человек

root Сегодня, 21:300Новости
При жесткой посадке самолета в Стамбуле пострадали 120 человек
Фото: © REUTERS / Murad Sezer
Самолет, выполнявший рейс Измир — Стамбул, совершил жесткую посадку в аэропорту Сабихи Гёкчен. Воздушное судно выехало за пределы взлетно-посадочной полосы и развалилось на три части, передает РИА Новости.
Губернатор Стамбула Али Ерликая сообщил, что в результате жесткой посадки Boeing-737-800 авиакомпании Pegasus Airlines пострадали 120 человек.
Всего на борту находились 177 человек: 171 пассажир и шесть членов экипажа. Никто из них не погиб.
Аэропорт закрыт, турецкая Генпрокуратура начала расследование инцидента.

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