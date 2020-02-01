Глава ЛНР поручил администрациям регионов в сжатые сроки расчистить дороги от снега

Глава ЛНР Леонид Пасечник поручил руководителям администраций городов и районов Республики в сжатые сроки расчистить дороги от снега. Об этом сообщили в пресс-службе администрации главы Республики.

"В связи с обильным выпадением осадков и с целью безопасного передвижения граждан по территории Республики призываю всех руководителей администраций городов и районов ответственно подойти к расчистке дорог от снега", - заявил Пасечник.

"В преддверии зимы все администрации подтвердили обеспеченность посыпочными материалами в полном объеме и полную готовность к устранению последствий стихии. Во избежание дорожно-транспортных происшествий и травматизма жителей поручаю в сжатые сроки выполнить работы по борьбе с осадками", - поручил глава Республики.

Ранее в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР сообщали, что на территории Республики ожидаются сложные погодные условия днем 5 февраля и в течение суток 6 февраля.

06 февраля — Луганск