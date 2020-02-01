Около 98% детей Луганска посещают дошкольные учреждения образования – мэрия

Около 98% проживающих в Луганске детей в возрасте от двух до шести лет посещают дошкольные учреждения образования, что соответствует довоенным показателям. Об этом в ходе ежегодного отчета о проделанной работе сообщил глава столичной администрации Манолис Пилавов.

Он отметил, что дошкольные учреждения Луганска посещают 10611 детей.

"Охват детей дошкольным образованием достиг довоенного уровня - 98%", – сообщил Пилавов.

Глава администрации добавил, что родители почти четырех тыс. детей воспользовались программой электронной регистрации в очереди в дошкольные образовательные учреждения.

"Проведенная в апреле психолого-педагогическая диагностика готовности будущих первоклассников к обучению в школе показала, что у 95% выпускников детских садов зафиксирован высокий и средний уровень интеллектуального развития", – отметил он.

Ранее министр образования и науки ЛНР Сергей Цемкало сообщал, что более 93% детей Республики в возрасте от двух до шести лет посещают дошкольные учреждения образования.

Напомним, 12 мая 2018 года руководитель ЛНР Леонид Пасечник обратился к представителям законодательной и исполнительной власти Республики, представив программу социально-экономического развития ЛНР на период до 2023 года, получившую название "Наш выбор". В частности, он заявил, что власти Республики до 2023 года планируют полностью ликвидировать очереди в дошкольные учреждения.

06 февраля — Луганск