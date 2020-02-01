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Пасечник рекомендовал главам районов заняться расчисткой снега, «во избежание травматизма»

bot Сегодня, 13:1520Новости
Пасечник рекомендовал главам районов заняться расчисткой снега, «во избежание травматизма»
Леонид Пасечник поручил руководителям администраций городов и районов Республики в сжатые сроки расчистить дороги от снега.
Об этом сообщили в пресс-службе главы.
«В связи с обильным выпадением осадков и с целью безопасного передвижения граждан по территории Республики призываю всех руководителей администраций городов и районов ответственно подойти к расчистке дорог от снега», — заявил Пасечник.
«В преддверии зимы все администрации подтвердили обеспеченность посыпочными материалами в полном объеме и полную готовность к устранению последствий стихии. Во избежание дорожно-транспортных происшествий и травматизма жителей поручаю в сжатые сроки выполнить работы по борьбе с осадками», — поручил глава Республики.
Ранее в Центре гидрометеорологии сообщали, что в регионе ожидаются сложные погодные условия днем 5 февраля и в течение суток 6 февраля. Погода в Луганске - Сегодня, 12:25 117

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