В Луганске за 2019 год отремонтировали дороги на 42-х улицах



Об этом в ходе ежегодного отчета о проделанной работе сообщил глава администрации города Луганска Манолис Пилавов.

«Коммунальным предприятием «ЭЛУА» за год выполнен текущий ремонт дорог на 41-й улице города площадью 73600 квадратных метров, а также капитальный ремонт улицы Сосюры — 21300 квадратных метров», — отметил он.

«План по текущему ремонту дорог Луганска выполнен на 109%", — уточнил Пилавов.

Глава администрации добавил, что на 2020 год запланирован текущий ремонт 85 тыс. кв. м и капитальный ремонт 39,5 тыс. кв. м дорог столицы Республики.

Удобный город - Сегодня, 12:17 102 Специалисты столичного коммунального предприятия «Эксплуатационно-линейное управление автодорог» («ЭЛУА») в 2019 году выполнили текущий и капитальный ремонт дорог на 42 улицах Луганска.Об этом в ходе ежегодного отчета о проделанной работе сообщил глава администрации города Луганска Манолис Пилавов.«Коммунальным предприятием «ЭЛУА» за год выполнен текущий ремонт дорог на 41-й улице города площадью 73600 квадратных метров, а также капитальный ремонт улицы Сосюры — 21300 квадратных метров», — отметил он.«План по текущему ремонту дорог Луганска выполнен на 109%", — уточнил Пилавов.Глава администрации добавил, что на 2020 год запланирован текущий ремонт 85 тыс. кв. м и капитальный ремонт 39,5 тыс. кв. м дорог столицы Республики.Удобный город - Сегодня, 12:17 102

Метки: {keywords}