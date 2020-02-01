В Луганске за 2019 год отремонтировали дороги на 42-х улицах
Специалисты столичного коммунального предприятия «Эксплуатационно-линейное управление автодорог» («ЭЛУА») в 2019 году выполнили текущий и капитальный ремонт дорог на 42 улицах Луганска.
Об этом в ходе ежегодного отчета о проделанной работе сообщил глава администрации города Луганска Манолис Пилавов.
«Коммунальным предприятием «ЭЛУА» за год выполнен текущий ремонт дорог на 41-й улице города площадью 73600 квадратных метров, а также капитальный ремонт улицы Сосюры — 21300 квадратных метров», — отметил он.
«План по текущему ремонту дорог Луганска выполнен на 109%", — уточнил Пилавов.
Глава администрации добавил, что на 2020 год запланирован текущий ремонт 85 тыс. кв. м и капитальный ремонт 39,5 тыс. кв. м дорог столицы Республики.
Удобный город - Сегодня, 12:17 102
Об этом в ходе ежегодного отчета о проделанной работе сообщил глава администрации города Луганска Манолис Пилавов.
«Коммунальным предприятием «ЭЛУА» за год выполнен текущий ремонт дорог на 41-й улице города площадью 73600 квадратных метров, а также капитальный ремонт улицы Сосюры — 21300 квадратных метров», — отметил он.
«План по текущему ремонту дорог Луганска выполнен на 109%", — уточнил Пилавов.
Глава администрации добавил, что на 2020 год запланирован текущий ремонт 85 тыс. кв. м и капитальный ремонт 39,5 тыс. кв. м дорог столицы Республики.
Удобный город - Сегодня, 12:17 102
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