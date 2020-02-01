В Луганске посчитали количество жертв и пострадавших в ДТП за 2019 год



Об этом сообщили в Центре общественных связей МВД.

В ведомстве отметили, что за отчетный период произошло 1387 ДТП, из них 497 — с пострадавшими.

«(В 2019 году в ДТП) 44 человека погибло и 649 человек травмировано. За январь 2020 года на территории Республики уже зафиксировано 109 дорожно-транспортных происшествий, из них 37 ДТП с пострадавшими, в которых четыре человека погибло и 48 человек травмировано», — говорится в сообщении.

Основными причинами совершения ДТП являются: нарушение правил маневрирования (499 ДТП — семь человек погибло, 155 человек травмировано), несоблюдение скоростного режима (229 ДТП — 20 человек погибло, 144 человека травмировано), управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения (164 ДТП — семь человек погибло, 76 человек травмировано).

За 2019 год и январь 2020 года произошло 50 ДТП по вине пешеходов, в которых погибло четыре человека и 46 получили травмы.

«Сотрудники управления ГИБДД обращаются к гражданам с убедительной просьбой не пренебрегать правилами дорожного движения, быть особенно внимательными за рулем и ни в коем случае не садиться за руль в состоянии опьянения!» — призвали в МВД.

А также напомнили, что за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения или передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, предусмотрен штраф в размере от 10 до 20 тыс. руб. с лишением права управления на срок от шести до 12 месяцев или без такового. За повторное совершение данного административного правонарушения предусмотрен штраф в размере от 30 до 50 тыс. руб. с лишением права управление на 36 месяцев.

Происшествия - Сегодня, 12:08 101 Жертвами дорожно-транспортных происшествий (ДТП) в ЛНР за 2019 год стали 44 человека, 649 были травмированы.Об этом сообщили в Центре общественных связей МВД.В ведомстве отметили, что за отчетный период произошло 1387 ДТП, из них 497 — с пострадавшими.«(В 2019 году в ДТП) 44 человека погибло и 649 человек травмировано. За январь 2020 года на территории Республики уже зафиксировано 109 дорожно-транспортных происшествий, из них 37 ДТП с пострадавшими, в которых четыре человека погибло и 48 человек травмировано», — говорится в сообщении.Основными причинами совершения ДТП являются: нарушение правил маневрирования (499 ДТП — семь человек погибло, 155 человек травмировано), несоблюдение скоростного режима (229 ДТП — 20 человек погибло, 144 человека травмировано), управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения (164 ДТП — семь человек погибло, 76 человек травмировано).За 2019 год и январь 2020 года произошло 50 ДТП по вине пешеходов, в которых погибло четыре человека и 46 получили травмы.«Сотрудники управления ГИБДД обращаются к гражданам с убедительной просьбой не пренебрегать правилами дорожного движения, быть особенно внимательными за рулем и ни в коем случае не садиться за руль в состоянии опьянения!» — призвали в МВД.А также напомнили, что за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения или передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, предусмотрен штраф в размере от 10 до 20 тыс. руб. с лишением права управления на срок от шести до 12 месяцев или без такового. За повторное совершение данного административного правонарушения предусмотрен штраф в размере от 30 до 50 тыс. руб. с лишением права управление на 36 месяцев.Происшествия - Сегодня, 12:08 101

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