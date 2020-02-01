Из-за аварии на ЛЭП три населенных пункта остались без электроснабжения
Почти 3,4 тысячи абонентов в трех поселках, входящих в состав Краснолучского городского совета, остались без электроснабжения в результате аварии на линии электропередачи (ЛЭП).
Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
«6 февраля в 6.00 в Красном Луче в результате аварии на линии электропередачи обесточено 26 трансформаторных подстанций — 3389 абонентов в поселках Верочка, Заречная, Победа. Ремонтные работы запланированы на 8.00 6 февраля», — говорится в сообщении.
Ранее в синоптики предупреждали, что в регионе днем 5 февраля и в течение суток 6 февраля ожидаются сложные погодные условия. Происшествия - Сегодня, 11:58 143
Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
«6 февраля в 6.00 в Красном Луче в результате аварии на линии электропередачи обесточено 26 трансформаторных подстанций — 3389 абонентов в поселках Верочка, Заречная, Победа. Ремонтные работы запланированы на 8.00 6 февраля», — говорится в сообщении.
Ранее в синоптики предупреждали, что в регионе днем 5 февраля и в течение суток 6 февраля ожидаются сложные погодные условия. Происшествия - Сегодня, 11:58 143
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