Из-за аварии на ЛЭП три населенных пункта остались без электроснабжения



Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

«6 февраля в 6.00 в Красном Луче в результате аварии на линии электропередачи обесточено 26 трансформаторных подстанций — 3389 абонентов в поселках Верочка, Заречная, Победа. Ремонтные работы запланированы на 8.00 6 февраля», — говорится в сообщении.

Ранее в синоптики предупреждали, что в регионе днем 5 февраля и в течение суток 6 февраля ожидаются сложные погодные условия. Происшествия - Сегодня, 11:58 143 Почти 3,4 тысячи абонентов в трех поселках, входящих в состав Краснолучского городского совета, остались без электроснабжения в результате аварии на линии электропередачи (ЛЭП).Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.«6 февраля в 6.00 в Красном Луче в результате аварии на линии электропередачи обесточено 26 трансформаторных подстанций — 3389 абонентов в поселках Верочка, Заречная, Победа. Ремонтные работы запланированы на 8.00 6 февраля», — говорится в сообщении.Ранее в синоптики предупреждали, что в регионе днем 5 февраля и в течение суток 6 февраля ожидаются сложные погодные условия. Происшествия - Сегодня, 11:58 143

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