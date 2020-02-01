Почти 1800 детей с особыми потребностями занимаются в спецгруппах 45 детсадов Луганска

Почти 1800 детей с ограниченными возможностями здоровья занимаются в специальных группах компенсирующей направленности, открытых в 45 дошкольных образовательных учреждениях Луганска. Об этом в ходе ежегодного отчета о проделанной работе сообщил глава столичной администрации Манолис Пилавов.

Он отметил, что проживающие в Луганске дети с особыми потребностями получают полноценное образование.

"1780 детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья занимаются в специальных группах компенсирующей направленности в 45 дошкольных образовательных учреждениях", – сообщил Пилавов.

"Кроме того, в девяти школах Луганска функционируют 43 инклюзивных класса", – добавил глава столичной администрации.

06 февраля — Луганск