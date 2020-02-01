Боец ВСУ отклонился от маршрута и подорвался на украинской мине – Народная милиция

Военнослужащий ВСУ, сопровождавший прибывших в зону проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС") представителей украинских СМИ, отклонился от маршрута и подорвался на украинской мине в районе села Орехово. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"Ввиду выпадения обильных осадков в виде снега увеличилась опасность передвижения по местности личного состава и техники. В этой связи сегодня ночью в районе Орехово произошел инцидент с гибелью военнослужащего 93-й бригады ВСУ, который сопровождал представителей украинских СМИ на позиции артиллерийского дивизиона, - рассказал Филипоненко. - В ходе выдвижения сержант Щученко отклонился от маршрута и зашел на свое ничем не обозначенное минное поле, в результате чего произошел взрыв, повлекший гибель солдата".

Офицер пресс-службы напомнил, что для подготовки фейковых материалов, компрометирующих подразделения Народной милиции, в зону проведения "ООС" прибыли группы журналистов телеканалов "5 канал", "Украина", "1+1", "Интер" и информационных агентств: Surprise и "За права человека" в сопровождении офицеров 74-го центра информационно-психологических операций (ИПсО) ВСУ.

Филипоненко сообщил, что корреспонденты успели снять на видео момент подрыва бойца, но по приказу начальника группы пропаганды отдела наблюдения и специальных действий 74-го центра ИПсО майора Канивца видеоматериалы были удалены, а журналистам рекомендовано не упоминать о происшествии.

Ранее Филипоненко сообщал, что боец ВСУ погиб, два получили травмы при подрыве на украинских минах.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран-участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

06 февраля — Луганск