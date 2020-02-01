Жители прифронтовых сел ЛНР не спешат восстанавливать свои дома, опасаясь новых обстрелов (ФОТО)

Фото: Марина Сулименко / ЛИЦМногие жители прифронтовых поселков не спешат восстанавливать свои дома, опасаясь новых обстрелов со стороны ВСУ. Об этом сообщил начальник отдела восстановления и строительства управления жилищно-коммунального хозяйства, восстановления, экологии, транспорта и связи администрации Славяносербского района Игорь Клунник.Сегодня он вместе с другими сотрудниками администрации района и представителями СМИ посетил село Смелое и встретился с собственниками домов, пострадавших в результате обстрелов со стороны киевских силовиков."В Славяносербском районе в результате вооруженной агрессии со стороны ВСУ пострадало 36 населенных пунктов, 16 из которых до сих пор находятся на линии разграничения, в том числе населенный пункт Смелое, - проинформировал Клунник. - Всего в результате обстрелов Славяносербского района пострадало более 2000 индивидуальных домостроений. В частности, по селу Смелое - 206, а это практически каждый третий дом здесь был подвержен обстрелу".Он напомнил, что с 2015 года началась реализация республиканских программ по восстановлению разрушенных в ходе боевых действий индивидуальных жилых домостроений "2000", а затем "2000+"."В рамках данных мероприятий (по реализации программ) по Славяносербскому району предусмотрено восстановление 1046 домостроений. На сегодняшний день по району закрыты уже акты по 918 домостроениям", - отметил начальник отдела.Клунник сообщил, что в рамках реализации программ хозяева поврежденных домов получили необходимые стройматериалы, однако часть собственников так и не начали восстанавливать свои дома."Дело в том, что материалы выданы в полном объеме еще на начало действия программы (восстановления), и программа должна была завершиться по всем хорошим раскладам еще в 2016 году", - уточнил представитель администрации."Основная причина (отказа от восстановления) в том, что люди боятся восстанавливать, потому что на сегодняшний день разрывы (снарядов) слышны практически каждый день, слава Богу, что в основном не в населенных пунктах, а в прилегающих территориях", - пояснил Клунник, что подтвердили и сами жители прифронтовых поселков.Жители прифронтового Смелого констатировали, что киевские силовики находятся совсем рядом с селом и в любой момент могут открыть огонь по жилым домам, что уже неоднократно случалось на протяжении последних лет.Хозяин одного из поврежденных домов Анатолий Пощипанный напомнил, что наиболее интенсивные обстрелы Смелого киевские силовики осуществляли с октября 2014-го и в начале 2015 годов."У меня (в период обстрелов) повылетали все окна, повреждена кровля, штукатурка. Было вроде как временное перемирие, вроде как все уже закончилось и начали восстанавливать, но потом опять начались обстрелы", - констатировал он."Слава Богу, что не именно по селу стреляют, а в округе села, но мы же не знаем, и только одному Господу известно, когда они (бойцы ВСУ) надумают снова стрелять по селу. Поэтому люди не полностью используют стройматериалы для восстановления, потому что боятся повторных прилетов (снарядов)", - пояснил житель села.Жительница Смелого Анна отметила, что многие односельчане лишь "латают свои дома клеенкой и старыми досками", а полученные в рамках республиканских программ стройматериалы хранят до наступления мира."Мы все верили, что придет на Украине (к власти) Владимир Зеленский и станет легче, перестанут стрелять хотя бы. Но этого не произошло, более того, обстрелы только участились, стало прилетать ближе к селу. Какой смысл сейчас что-то строить, особенно с учетом, что средств и возможностей практически ни у кого тут (в селе) нет", - сказала она.Ее односельчанка Татьяна рассказала, что 29 января 2015 года возле ее дома разорвался снаряд, который повредил окна, двери, стену и крышу."Да, нам Республика помогла, и мы решили все это делать (восстанавливать): окно одно восстановили, думали дальше, но тут опять обстрелы возобновились. Ремонтировать это все, конечно, тяжело – мы пенсионеры, да и в последнее время такое обострение, что страшно что-то делать", - констатировала она.Ранее в Министерстве строительства и ЖКХ ЛНР сообщали, что строители Республики завершили первый этап госпрограммы восстановления домов, получивших минимальные повреждения в результате боевых действий, проведя работы на 471 объекте.06 февраля — Луганск