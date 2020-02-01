Активисты "Мира Луганщине" рассказали добровольцам Луганска о работе волонтерских отрядов (ФОТО)

Активисты проекта "Волонтер" общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" в рамках обучающих курсов для волонтеров "PRODобро" провели лекцию "Критерии эффективности работы волонтерских отрядов, волонтеров" для добровольцев столицы ЛНР. Об этом сообщили в пресс-службе ОД.Занятие прошло в здании Республиканского исполнительного комитета движения. Участники посмотрели видеоролик о волонтерстве и важности бескорыстной помощи, после чего заместитель координатора проекта "Волонтер" Людвиг Шильников провел лекцию об эффективности работы волонтерских отрядов.Он рассказал активистам Луганска о том, как создать волонтерский отряд для решения проблем в рамках школы, университета, района или города, предложил ребятам методы привлечения людей в такие отряды."Лекция прошла в формате диалога, активисты проекта "Волонтер" советовались с заместителем координатора по поводу того, как создать хорошую команду. Они задавали вопросы, а также предлагали идеи волонтерских проектов. Например, создание короткометражного фильма, приуроченного к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, помощь ветеранам, а также реконструкция зданий Луганска", - говорится в сообщении."Меня очень задели трогательные видеоролики, которые нам показывали вначале, я видела слезы в глазах многих присутствующих. Мне нравятся лекции, которые проходят в рамках курсов для волонтеров "PRODобро", здесь я узнаю много нового о волонтерстве, у меня появляется больше сил и желаний что-то делать для людей. Самое главное, я предложила проект и меня услышали и поддержали", - рассказала активистка проекта "Волонтер" Александра Лащенова.В пресс-службе общественного движения напомнили, что проект "Волонтер" ОД "Мир Луганщине" открыл обучающие курсы для волонтеров "PRODобро" 21 января. Курсы рассчитаны на весь 2020 год и будут проходить в разных городах и районах Республики.Занятия для волонтеров уже прошли в Кировске и Стаханове.Проект "Волонтер", наряду с другими проектами ОД "Мир Луганщине", был единогласно утвержден в ходе первого общереспубликанского съезда движения, который состоялся 21 февраля 2015 года в Луганске. Проект начал свою работу в феврале 2015 года. Его основные задачи – оказание адресной помощи социально незащищенным слоям населения, а также установление партнерских отношений между проектом, общественными организациями и деловыми объединениями.ОД "Мир Луганщине" – крупнейшее республиканское движение, в рядах которого уже насчитывается более 107 тыс. человек. Движение создано перед выборами Народного Совета ЛНР, которые состоялись 2 ноября 2014 года. На выборах представители "Мира Луганщине" получили серьезную поддержку избирателей, заняв первое место по количеству голосов – 69,42% от общего числа проголосовавших. Председателем движения на состоявшемся в Луганске 17 февраля 2018 года третьем общереспубликанском съезде "Мира Луганщине" единогласно был избран исполнявший в то время обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник. На выборах 11 ноября 2018 года движение "Мир Луганщине" заручилось поддержкой 74,12% избирателей, получив 37 мандатов в пятидесятиместном Народном Совете ЛНР.06 февраля — Луганск