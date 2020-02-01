"Мир Луганщине" проведет бесплатные показы фильмов в Кировске и Фрунзе

Активисты общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" в рамках проекта "Мир кино" 8 и 9 февраля проведут бесплатные показы художественных фильмов для жителей Кировска и поселка городского типа Фрунзе Славяносербского района. Об этом сообщили в пресс-службе общественного движения."На выходных, 8 и 9 февраля, в Кировске и посёлке Фрунзе Славяносербского района ЛНР пройдут бесплатные показы российских фильмов в рамках проекта "Мир кино" общественного движения "Мир Луганщине". На показы приглашаются все желающие", - говорится в сообщении.показ состоится: во Дворце культуры по адресу:- покажут фильм "Последний богатырь".Вопоказ фильма "Движение вверх" пройдётв Доме культуры по адресу:. Начало сеанса -"На показ мы приглашаем школьников, студентов нашего города и всех желающих. Новый проект общественного движения "Мир кино" создан не только для развлечения, а и для того, чтобы в выходные дни жители города общались, знакомились друг с другом. Поэтому на показе фильма мы будем рады видеть всех", – отметил руководитель Кировского терисполкома общественного движения "Мир Луганщине" Александр Коржан.Напомним, в рамках проекта "Мир кино" ОД "Мир Луганщине" проводит в городах Республики бесплатные кинопоказы. Они уже состоялись в Красном Луче, Свердловске, Молодогвардейске, Первомайске, Перевальске, Алчевске, Кировске, Брянке, Чернухино, Славяносербске, поселке Дубовский Антрацитовского района, Ровеньках.06 февраля — Луганск