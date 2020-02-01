Путин уволил четырёх генералов МВД и МЧС

Фото: РИА НовостиПрезидент России Владимир Путин освободил от занимаемых должностей четырёх генералов МВД и МЧС. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, передает RT.В частности, уволены начальники управлений МВД по Амурской области и Приморскому краю Николай Аксёнов и Николай Афанасьев, министр внутренних дел по Республике Коми Виктор Половников и руководитель ГУ МЧС по Чечне Руслан Яхьяев.Кроме того, должности лишился полковник юстиции Александр Сарафанов — замруководителя СУ СК по Подмосковью.Этим же указом российский лидер произвёл ряд назначений в силовых ведомствах.