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Путин уволил четырёх генералов МВД и МЧС

root Сегодня, 18:300Новости
Путин уволил четырёх генералов МВД и МЧС
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин освободил от занимаемых должностей четырёх генералов МВД и МЧС. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, передает RT.
В частности, уволены начальники управлений МВД по Амурской области и Приморскому краю Николай Аксёнов и Николай Афанасьев, министр внутренних дел по Республике Коми Виктор Половников и руководитель ГУ МЧС по Чечне Руслан Яхьяев.
Кроме того, должности лишился полковник юстиции Александр Сарафанов — замруководителя СУ СК по Подмосковью.
Этим же указом российский лидер произвёл ряд назначений в силовых ведомствах.

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