СБУ изъяла технику в ходе обысков на телеканале "1+1"

"Изъяли компьютеры для более детального изучения и проведения необходимых экспертиз, в том числе и выявления вероятно уничтоженной информации", - говорится в сообщении пресс-службы СБУ на странице в Facebook.

Фото: РИА НовостиСлужба безопасности Украины в ходе обысков на телеканале "1+1" изъяла компьютеры для более детального изучения и проведения экспертиз, сообщила в четверг пресс-служба ведомства, передает РИА Новости.В среду депутат Верховной рады Александр Дубинский сообщил об обысках в офисе телеканала "1+1". По его словам, они шли в рамках расследования дела о прослушивании премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Группа "1+1 медиа" назвала обыски в редакции давлением на СМИ. Как передавало агентство УНИАН, обыски прошли также дома у журналиста телеканала Дениса Данько.В спецслужбе не считают, что журналисты сами записывали разговоры премьера. "Устанавливается причастность различных лиц и их роль в совершении этого преступления. это не означает, что журналисты лично делали записи. Однако они могли быть привлечены к этому делу. Досудебное следствие продолжается", - говорится в сообщении СБУ.В пресс-службе заявили, что обыски проходили на рабочих местах отдельных журналистов, обыски не повлияли на телеэфир, а журналисты продолжают профессиональную деятельность. "Это никоим образом не может расцениваться как давление на свободу слова", - считают в спецслужбе.