В«Аргентинский географВ» Юрий Полянский

Во Львове открыли мемориальную доску Юрию Полянскому. На доске указано, что он был украинским и аргентинским географом. Наверное, это результат заявлений, сделанных президентом Владимиром Зеленским, который совсем недавно призвал к поиску новых героев, которые устроят все население Украины. Ученый, географ, геолог, археолог, известный за пределами Украины. Ну чем не пример для подражания? Именно такие герои и нужны современной Украине. Герои, удобные для всех.Нет, что касается Полянского, тут все предельно ясно. Человек, действительно имея украинские корни, жил в Аргентине и активно занимался географией, чем, в принципе, и прославился. Но вот в чем вопрос. Полянский родился в 1892 году, а в Аргентину попал только в 1944-ом. Как складывалась судьба этого «символа новой Украины» в те годы, когда он проживал на территории страны, еще не став «аргентинским географом»?А вот здесь и начинается самая интересная часть биографии «аргентинского географа». Все дело в том, что на территорию Аргентины Полянский бежал с территории города Львова, покидая его вместе с отступающими немецко-фашистскими захватчиками. Точнее, сначала он попал в Германию и лишь немногим позже вынужден был бежать дальше, уже непосредственно в Аргентину.В чем причина данной вынужденной эмиграции ученого? Быть может, в Советском Союзе не жаловали географов, и Полянский решил переехать на территорию страны, которая позволит ему спокойно заниматься любимой наукой? Версия, конечно, интересная, но отнюдь не правдоподобная. Спешно покинуть Львов и «ридну Украину» Полянскому пришлось по причине того, что именно он с 1941 года был бургомистром оккупированного города. Да, больше трех лет будущий «аргентинский географ» служил оккупационному режиму и делал это на совесть.Несомненно, сам факт того, что Полянский возглавлял гражданскую администрацию города Львова, еще не говорит о том, что он участвовал в каких-либо преступлениях. Возможно, благодарные потомки и водрузили мемориальную доску в память о «географе» лишь потому, что в годы оккупации он только делал вид, что работает на немцев, тем временем всячески помогая населению пережить тяжелые годы. Но факты – вещь упрямая…Период «правления» Полянского, 1941-1944 годы, является одним из самых тяжелых, я бы даже сказал, самых страшных периодов в истории Львова. Еврейские и польские погромы, создание юденрата, украинской милиции и вспомогательной полиции – в каждом из этих событий принимал активное участие и Полянский, которого сейчас хотят сделать гордостью Украины.Из 135–150 тысяч евреев, проживавших во Львове к моменту оккупации города гитлеровцами, до освобождения его Красной армией дожило всего 823 человека. Как вы помните, бургомистром города в те годы был будущий «выдающийся географ, геолог и археолог» Юрий Полянский. Львовские погромы вошли в историю Великой Отечественной войны как одни из самых жестоких. «Нечеловеческие крики, разбитые головы, обезображенные тела и лица избитых, залитые кровью, смешанной с грязью, возбуждали кровожадные инстинкты черни, которая выла от наслаждения. Женщин и стариков, которые почти без дыхания лежали на земле, тыкали палками, волочили по земле», — так описывали данные события очевидцы погромов. Разумеется, ответственность за данные преступления лежит и на бургомистре Львова Юрии Полянском. Заслуживает ли человек, причастный к подобному, чтобы на территории страны, внесшей существенный вклад в победу над фашисткой Германией, память о нем была увековечена на мемориальных досках?И это еще не все. В ночь с 3 на 4 июля 1941, между 10 часами вечера и 2 часами ночи, во Львове состоялись аресты профессоров высших учебных заведений города, в основном, поляков. Вместе с ними были арестованы члены их семей и прислуга. Арестованных профессоров вывезли на Вулецкие холмы, где они были расстреляны. Разумеется, глупо предполагать, что Полянский был непричастен к уничтожению польской интеллигенции. Помимо прочего, на территории подчиненного Полянскому Львова активно уничтожались русские и венгры. «Народ! Знай! Москва, Польша, венгры, евреи — это твои враги. Уничтожай их! Знай! Твоё руководство — это ОУН. Твой вождь — Степан Бандера», - именно такие листовки украшали стены львовских домов в период «правления» Полянского.Сегодня очень сложно понять, как Полянскому удалось избежать приговора Нюрнбергского трибунала. Возможно, его считали погибшим, а может быть, ему так качественно удалось затеряться на территории Аргентины, что вывезти его из страны для участия в трибунале не представлялось возможным. В любом случае, ему удалось не только избежать заслуженного наказания, но и прослыть героем, известным ученым, которого сегодня чествуют на территории современной Украины.Конечно, Полянский – не столь одиозная фигура, как Шухевич и Бандера, но вряд ли представители Польши и Израиля, которые пытаются вразумить Владимира Зеленского, разрешающего факельные шествия с портретами указанных выше нацистских преступников, поддержат идею увековечивания памяти бургомистра, правление которого ознаменовалось еврейскими погромами и уничтожением польской интеллигенции.Алексей Зотье