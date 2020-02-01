Луганчанина осудили на 12 лет за сбор информации об охране Пасечника



Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

«Прокурорами отдела по надзору за соблюдением законов воинскими подразделениями и органами государственной безопасности Управления по надзору за соблюдением законов в военной сфере Генеральной прокуратуры ЛНР в Верховном Суде ЛНР поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя города Луганска за совершение государственной измены», — говорится в сообщении.

Житель Луганска с марта 2018 года по май 2019 года по заданию иностранной разведки осуществлял сбор и передачу сведений, раскрывающих расположение объектов военной и гражданской инфраструктуры ЛНР, а также сведений, раскрывающих организацию, силы, средства, методы обеспечения безопасности объектов государственной охраны, в том числе обеспечения безопасности главы ЛНР Леонида Пасечника.

В Генпрокуратуре отметили, что луганчанин преследовал цель получения материального вознаграждения, а также стремился избежать разглашения о нем компрометирующей информации.

«В процессе судебного разбирательства установлено, что вина подсудимого полностью доказана собранными по делу и исследованными в ходе судебного заседания доказательствами, — говорится в сообщении. — С учетом личности подсудимого, обстоятельств совершенного преступления, а также позиции государственного обвинителя, житель Луганска осужден к наказанию в виде лишения свободы сроком на 12 лет».

В Генпрокуратуре добавили, что приговор суда вступил в законную силу.

Политика - Сегодня, 18:52 42 Жителя Луганска приговорили к 12 годам заключения за государственную измену.Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.«Прокурорами отдела по надзору за соблюдением законов воинскими подразделениями и органами государственной безопасности Управления по надзору за соблюдением законов в военной сфере Генеральной прокуратуры ЛНР в Верховном Суде ЛНР поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя города Луганска за совершение государственной измены», — говорится в сообщении.Житель Луганска с марта 2018 года по май 2019 года по заданию иностранной разведки осуществлял сбор и передачу сведений, раскрывающих расположение объектов военной и гражданской инфраструктуры ЛНР, а также сведений, раскрывающих организацию, силы, средства, методы обеспечения безопасности объектов государственной охраны, в том числе обеспечения безопасности главы ЛНР Леонида Пасечника.В Генпрокуратуре отметили, что луганчанин преследовал цель получения материального вознаграждения, а также стремился избежать разглашения о нем компрометирующей информации.«В процессе судебного разбирательства установлено, что вина подсудимого полностью доказана собранными по делу и исследованными в ходе судебного заседания доказательствами, — говорится в сообщении. — С учетом личности подсудимого, обстоятельств совершенного преступления, а также позиции государственного обвинителя, житель Луганска осужден к наказанию в виде лишения свободы сроком на 12 лет».В Генпрокуратуре добавили, что приговор суда вступил в законную силу.Политика - Сегодня, 18:52 42

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