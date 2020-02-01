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Луганчанина осудили на 12 лет за сбор информации об охране Пасечника

bot Сегодня, 19:150Новости
Луганчанина осудили на 12 лет за сбор информации об охране Пасечника
Жителя Луганска приговорили к 12 годам заключения за государственную измену.
Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.
«Прокурорами отдела по надзору за соблюдением законов воинскими подразделениями и органами государственной безопасности Управления по надзору за соблюдением законов в военной сфере Генеральной прокуратуры ЛНР в Верховном Суде ЛНР поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя города Луганска за совершение государственной измены», — говорится в сообщении.
Житель Луганска с марта 2018 года по май 2019 года по заданию иностранной разведки осуществлял сбор и передачу сведений, раскрывающих расположение объектов военной и гражданской инфраструктуры ЛНР, а также сведений, раскрывающих организацию, силы, средства, методы обеспечения безопасности объектов государственной охраны, в том числе обеспечения безопасности главы ЛНР Леонида Пасечника.
В Генпрокуратуре отметили, что луганчанин преследовал цель получения материального вознаграждения, а также стремился избежать разглашения о нем компрометирующей информации.
«В процессе судебного разбирательства установлено, что вина подсудимого полностью доказана собранными по делу и исследованными в ходе судебного заседания доказательствами, — говорится в сообщении. — С учетом личности подсудимого, обстоятельств совершенного преступления, а также позиции государственного обвинителя, житель Луганска осужден к наказанию в виде лишения свободы сроком на 12 лет».
В Генпрокуратуре добавили, что приговор суда вступил в законную силу.
Политика - Сегодня, 18:52 42

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