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Перевернулся автобус «Горловка — Севастополь». Двое погибших, 18 пострадавших. ВИДЕО

bot Сегодня, 19:150Новости
Перевернулся автобус «Горловка — Севастополь». Двое погибших, 18 пострадавших. ВИДЕО
Под Новоазовском произошло смертельное ДТП — перевернулся автобус.
Об этом сообщает ВВ со ссылкой на местные СМИ.
«Под Новоазовском перевернулся автобус следовавший маршрутом Горловка-Севастополь. На сейчас известно о двух погибших. МЧС и ГАИ работают на месте аварии. Кроме того, известно о 18 пострадавших, из них трое детей», — говорится в сообщении. Новости Донецка - Сегодня, 18:39 139

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