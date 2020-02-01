В Лутугинском районе закрыли на карантин сразу пять школ



Об этом сообщили в районной администрации.

Учебный процесс приостановлен с 5 февраля до особого распоряжения в Белянской общеобразовательной средней школе, Лутугинском учебно-воспитательном комплексе средней школе-лицее, Георгиевской общеобразовательной средней школе № 1, Лутугинской специализированной средней школе и Успенской общеобразовательной средней школе № 3.

Всего в регионе функционирует 46 образовательных учреждений.

Напомним, власти Луганска с 4 февраля ввели карантин во всех учреждениях образования города в связи с превышением порога ОРВИ среди учащихся. Красота и здоровье - Сегодня, 17:24 59 Власти Лутугинского района ввели карантин в пяти образовательных учреждениях в связи с превышением эпидемического порога по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ).Об этом сообщили в районной администрации.Учебный процесс приостановлен с 5 февраля до особого распоряжения в Белянской общеобразовательной средней школе, Лутугинском учебно-воспитательном комплексе средней школе-лицее, Георгиевской общеобразовательной средней школе № 1, Лутугинской специализированной средней школе и Успенской общеобразовательной средней школе № 3.Всего в регионе функционирует 46 образовательных учреждений.Напомним, власти Луганска с 4 февраля ввели карантин во всех учреждениях образования города в связи с превышением порога ОРВИ среди учащихся. Красота и здоровье - Сегодня, 17:24 59

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