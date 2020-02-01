Студенты ЛГАКИ показали премьеру мистического спектакля по пьесе Метерлинка "Слепые" (ФОТО)

Студенты третьего актерского курса Луганской государственной академии культуры и искусств (ЛГАКИ) имени Михаила Матусовского представили учебный спектакль "Обреченные" по пьесе известного бельгийского драматурга-философа Мориса Метерлинка "Слепые". Об этом из концертного зала ЛГАКИ передает корреспондент ЛИЦ.Режиссером постановки, которая открыла вторую часть сезона творческого центра ЛГАКИ "Красная площадь, 7", выступил преподаватель кафедры театрального искусства академии Александр Александров. Он же сыграл и одну из ключевых ролей в спектакле.От начала до конца спектакля актеры держали зал в напряжении. Часть персонажей, которые по пьесе слепые, исполняли актеры с заклеенными гримом глазами, световое оформление было решено в черно-белых тонах, что усиливало мистическое восприятие представленного действа.Александров рассказал, что ставил перед собой цель научить будущих актеров средствам выразительности – доносить до зрителя информацию путем пластики и бессловесного действия."Курс поделен был на две части – одна часть играла безглазых говорящих людей, а вторая – с глазами, но немых. И таким образом у наших студентов как ничто другое развивается чувство партнерства, чувство ансамбля, потому что актеры на сцене по-настоящему ничего не видят! Они абсолютно зависят друг от друга, от плеча партнеров, от звуков – они ориентировались на музыку, на шаги, на шорохи, на внутренние связи", - отметил режиссер, добавив, что студенты отлично справились с поставленными перед ними задачами.Посетившая концертный зал в качестве зрителя главный режиссер Луганского академического русского драматического театра имени Луспекаева Татьяна Дремова отметила, что спектакль получился атмосферным и для академии является ярким событием."Во-первых, это спектакль по пьесе Метерлинка, а Метерлинк далеко не самый простой автор, он автор достаточно мрачный и известный символист. В принципе, атмосфера спектакля, на мой взгляд, получилась вполне "метерлинковская", и в данном случае говорит в пользу самого спектакля", - сказала она."Мне хочется сказать большое спасибо Сан Санычу, руководителю курса и постановщику спектакля, потому что это редкий случай учебной работы, когда придуман режиссерский ход, и он выдержан с самого начала до самого конца. Это уже больше чем учебная работа, это работа, которая становится ближе к художественному целому, то есть к спектаклю", - добавила режиссер.Пьеса Мориса Метерлинка "Слепые" впервые было опубликована в 1890 году и является одним из классических произведений символизма. Пьеса была упомянута в числе значимых произведений Метерлинка во вступительном слове секретаря Шведской академии при вручении драматургу Нобелевской премии по литературе за 1911 год.06 февраля — Луганск