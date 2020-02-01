Политические кланы не смогут предотвратить мир в Донбассе, если люди объединятся
Люди должны объединиться в своем решении остановить войну, и в таком случае политические кланы не смогут предотвратить мир,
Заявил в ходе он-лайн конференции «Опыт Южного Тироля в урегулировании конфликтов через территориальную автономию и права меньшинств» доктор философии Франческо Палермо, профессор Университета Вероны, руководитель Института сравнительного федерализма (Больцано), бывший глава консультативного комитета рамочной конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств, отвечая на вопрос нашего читателя Геннадия Володина из Антрацита.
Вопрос звучал так: «Все-таки между нами нет такой культурной разницы, как между итальянцами и немцами, но проблема в пропасти между людьми, вырытой пропагандой и бессмысленной жестокостью обеих или больше сторон вооружённого конфликта. Думаете это один и тот же рецепт по достижению мира?»
По мнению доктора Франческо Палермо, рецепты по достижению мира максимально похожи по смыслам. Но в каждом конкретном конфликте есть свои особенности. Есть они и в конфликте на Донбассе.
«Меня и многих моих коллег приехавших из-за границы удивляет, что у вас небольшие отличия преобладают над таким большим количеством схожего. Традиции очень похожи. Кухня очень похожа, язык очень похож, религия фактически одна и та же. Конечно существуют различия, и иногда они проявляются сильнее чем схожесть. Но часто эти различия масштабируют искусственно», — отметил профессор Веронского Университета.
Франческо Палермо считает, что у нас в Донбассе как раз такой случай, ведь конфликт на Донбассе имеет геополитические причины и последствия.
«У нас в Тироле больше различий между немецкой и итальянской группой, но мы смогли их преодолеть. У вас различий меньше, но ситуация осложняется тем, что конфликт на Донбассе имеет геополитический подтекст. Конфликт на Донбассе является не просто конфликтом на какой-то небольшой территории, это конфликт, который имеет большое количество последствий, он движется наподобие лавины», — говорит Ф.Палермо.
Кроме того, как подчеркнул доктор Палермо, в случае с Тиролем, власти Австрии, Италии, в том числе власти самого Южного Тироля были привержены одному проекту урегулирования. У них был общий интерес в том, чтобы прийти к общему решению. Австрия и Италия были намерены закончить конфликт, действовали совместно, в случае Донбасса это не так.
«Этот контекст в Донбассе обостряет различия. Я думаю, что люди в Донбассе должны прийти к общему мнению, что необходимо заканчивать конфликт, не смотря на весь негативный фон, и непродуктивную позицию политиков. Люди должны объединиться в своем решении остановить войну, и в таком случае политические кланы не смогут предотвратить мир. Конечно это не просто. И для этого необходимо много терпения. Обычно люди ожидают каких-то решений от лидеров. Но думаю в нынешней ситуации нужно поступать наоборот, чтобы люди сами указали политикам как решать конфликт», — уверен профессор Веронского Университета Франческо Палермо.
На сайте журналисты проводилась он-лайн конференция «Опыт Южного Тироля в урегулировании конфликтов через территориальную автономию и права меньшинств».
Данное мероприятие состоялось благодаря поддержке Центра по Гуманитарному Диалогу (Centre for Humanitarian Dialogue).
В течении двух часов на вопросы луганчан отвечал Франческо Палермо, профессор Университета Вероны, руководитель Института сравнительного федерализма (Больцано), бывший глава консультативного комитета рамочной конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств.
Было задано почти полсотни вопросов, все ответы в текстовом виде можно прочитать здесь, полностью этот диалог можно увидеть на Ютуб-канале журналисты . Политика - Сегодня, 19:57 13
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