Политические кланы не смогут предотвратить мир в Донбассе, если люди объединятся

Люди должны объединиться в своем решении остановить войну, и в таком случае политические кланы не смогут предотвратить мир,Заявил в ходе он-лайн конференции «Опыт Южного Тироля в урегулировании конфликтов через территориальную автономию и права меньшинств» доктор философии Франческо Палермо, профессор Университета Вероны, руководитель Института сравнительного федерализма (Больцано), бывший глава консультативного комитета рамочной конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств, отвечая на вопрос нашего читателя Геннадия Володина из Антрацита.Вопрос звучал так: «Все-таки между нами нет такой культурной разницы, как между итальянцами и немцами, но проблема в пропасти между людьми, вырытой пропагандой и бессмысленной жестокостью обеих или больше сторон вооружённого конфликта. Думаете это один и тот же рецепт по достижению мира?»По мнению доктора Франческо Палермо, рецепты по достижению мира максимально похожи по смыслам. Но в каждом конкретном конфликте есть свои особенности. Есть они и в конфликте на Донбассе.«Меня и многих моих коллег приехавших из-за границы удивляет, что у вас небольшие отличия преобладают над таким большим количеством схожего. Традиции очень похожи. Кухня очень похожа, язык очень похож, религия фактически одна и та же. Конечно существуют различия, и иногда они проявляются сильнее чем схожесть. Но часто эти различия масштабируют искусственно», — отметил профессор Веронского Университета.Франческо Палермо считает, что у нас в Донбассе как раз такой случай, ведь конфликт на Донбассе имеет геополитические причины и последствия.«У нас в Тироле больше различий между немецкой и итальянской группой, но мы смогли их преодолеть. У вас различий меньше, но ситуация осложняется тем, что конфликт на Донбассе имеет геополитический подтекст. Конфликт на Донбассе является не просто конфликтом на какой-то небольшой территории, это конфликт, который имеет большое количество последствий, он движется наподобие лавины», — говорит Ф.Палермо.Кроме того, как подчеркнул доктор Палермо, в случае с Тиролем, власти Австрии, Италии, в том числе власти самого Южного Тироля были привержены одному проекту урегулирования. У них был общий интерес в том, чтобы прийти к общему решению. Австрия и Италия были намерены закончить конфликт, действовали совместно, в случае Донбасса это не так.«Этот контекст в Донбассе обостряет различия. Я думаю, что люди в Донбассе должны прийти к общему мнению, что необходимо заканчивать конфликт, не смотря на весь негативный фон, и непродуктивную позицию политиков. Люди должны объединиться в своем решении остановить войну, и в таком случае политические кланы не смогут предотвратить мир. Конечно это не просто. И для этого необходимо много терпения. Обычно люди ожидают каких-то решений от лидеров. Но думаю в нынешней ситуации нужно поступать наоборот, чтобы люди сами указали политикам как решать конфликт», — уверен профессор Веронского Университета Франческо Палермо.На сайте журналисты проводилась он-лайн конференция «Опыт Южного Тироля в урегулировании конфликтов через территориальную автономию и права меньшинств».Данное мероприятие состоялось благодаря поддержке Центра по Гуманитарному Диалогу (Centre for Humanitarian Dialogue).В течении двух часов на вопросы луганчан отвечал, профессор Университета Вероны, руководитель Института сравнительного федерализма (Больцано), бывший глава консультативного комитета рамочной конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств.Было задано почти полсотни вопросов, все ответы в текстовом виде можно прочитать здесь, полностью этот диалог можно увидеть на Ютуб-канале журналисты . Политика - Сегодня, 19:57 13